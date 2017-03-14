Подвергавшаяся издевательствам из-за родимых пятен испанка стала моделью

Жительница Барселоны (Испания), которую обзывали далматином из-за ее родимых пятен, приняла участие в модельных съемках. Об этом во вторник, 14 марта, пишет Daily Mail.
16-летняя Альба Парехо (Alba Parejo) страдает от пигментного невуса. Из-за врожденного заболевание тело и лицо девушки покрыто более 500 пятнами. Отмечается, что девушку всегда обзывали инопланетянином из-за ее недуга и оскорбляли. Однако после того, как испанка опубликовала свой снимок в нижнем белье в сети, кадр набрал множество положительных отзывов и комментариев.
Снимок набрал более 1,5 тысячи лайков. Таким образом, Пахеро показала, что принимает свою внешность такой, какая она есть, и не стесняется своего тела. «Теперь я очень счастлива. Я показала свою болезнь, и люди отреагировали положительно, они считают, что мое тело прекрасно, а художники восхищаются моей кожей, видя в ней искусство», — сказала она.
В феврале стало известно, что жительница Лос-Анджелеса (штат Калифорния), над которой издевались из-за веснушек, заключила контракт с модельным агентством. 18-летняя Салем Митчелл (Salem Mitchell) приобрела популярность в социальных сетях из-за насмешек подписчиков.