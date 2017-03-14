Подвергавшаяся издевательствам из-за родимых пятен испанка стала моделью

Жительница Барселоны (Испания), которую обзывали далматином из-за ее родимых пятен, приняла участие в модельных съемках. Об этом во вторник, 14 марта, пишет Daily Mail.

16-летняя Альба Парехо (Alba Parejo) страдает от пигментного невуса. Из-за врожденного заболевание тело и лицо девушки покрыто более 500 пятнами. Отмечается, что девушку всегда обзывали инопланетянином из-за ее недуга и оскорбляли. Однако после того, как испанка опубликовала свой снимок в нижнем белье в сети, кадр набрал множество положительных отзывов и комментариев.

Scars are tattoos with better stories💭 #bareyourbirthmark A post shared by Alba Parejo👽 (@albaparejo_) on Sep 20, 2016 at 1:35pm PDT

Crazy hair💇 A post shared by Alba Parejo👽 (@albaparejo_) on Feb 11, 2017 at 2:24pm PST

Снимок набрал более 1,5 тысячи лайков. Таким образом, Пахеро показала, что принимает свою внешность такой, какая она есть, и не стесняется своего тела. «Теперь я очень счастлива. Я показала свою болезнь, и люди отреагировали положительно, они считают, что мое тело прекрасно, а художники восхищаются моей кожей, видя в ней искусство», — сказала она.

¿Quién me lo iba a decir? #campañanavidad2016 A post shared by Alba Parejo👽 (@albaparejo_) on Dec 19, 2016 at 12:55pm PST

В феврале стало известно, что жительница Лос-Анджелеса (штат Калифорния), над которой издевались из-за веснушек, заключила контракт с модельным агентством. 18-летняя Салем Митчелл (Salem Mitchell) приобрела популярность в социальных сетях из-за насмешек подписчиков.