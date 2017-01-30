Подвергавшаяся издевательствам из-за лишнего веса британка стала моделью

Жительница британского города Монмут получила работу модели после того, как американская певица Зендая узнала об издевательствами над девушкой в соцсетях. Об этом пишет Mashable.

Пользовательница Twitter под ником honey dip опубликовала на своей странице снимок в топе и джинсах. В комментариях к публикации неизвестный мужчина оставил оскорбительное заявление, отзываясь об излишней наготе британки. Зендая отреагировала на произошедшее и предложила девушки работу в качестве plus-size модели ее бренда одежды Daya by Zendaya.

«Наткнулась на эту глупость, она чертовски хороша с макушки до пальцев ног, и уверена, даже не имеет понятия о твоем существовании, парень», — отреагировала знаменитость. На предложение звезды представлять продукцию Daya by Zendaya британка отозвалась как о своей давней мечте.

В декабре 2016 года сообщалось, что жительница британского города Ковентри, над которой издевались из-за лишнего веса во время учебы в школе, стала принимать участие в модельных съемках.