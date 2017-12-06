Американка удалила восемь килограммов кожи ради идеальной свадьбы

Американка удалила восемь килограммов лишней кожи, чтобы идеально выглядеть на собственной свадьбе. Об этом сообщило издание The Mirror.

41-летняя Ольга Эрнандес (Olga Hernandez) сбросила половину собственного веса, отказавшись от фастфуда в пользу здорового питания. Когда женщина начала худеть и хирургически уменьшила желудок, она весила 171 килограмм, а через четыре года диеты — 86 килограммов.

Эрнандес признается, что набрала вес после того, как впервые забеременела в 17 лет. Она переедала в попытке справиться с депрессией и травматичными воспоминаниями о тяжелом детстве.

Однако из-за столь резкого похудения женщина столкнулась с новой проблемой: ее кожа растянулась и свисала складками. При этом ей вскоре предстояло надеть свадебное платье — она получила предложение от 34-летнего поклонника. «Меня убивала мысль, что на свадебных фотографиях я буду дебелой и опухшей. Мне бы пришлось купить платье на два размера больше, чтобы руки в него влезли», — объяснила она.