Австралийская бабушка превратилась в худого подростка из-за горя

Бабушка из Австралии похудела на 50 килограммов и резко сменила стиль после смерти мужа и матери. Ее историю рассказало издание Daily Mail.

51-летняя Линда Файе Снельсон (Linda Faye Snelson), у которой пять внуков, весила 130 килограммов. В январе 2015 года ее мама скончалась от заражения крови, а через два дня ее партнер умер от рака.

После этого женщина, по ее словам, купила упаковку таблеток, пришла с ними на кладбище и прорыдала четыре часа под дождем: «Я собиралась убить себя, однако затем что-то будто бы переклинило в моей голове, и я сказала себе: "Выбирайся из этой задницы, стань здоровой и смирись с этим"».

Для начала она решила изменить свою диету и начать упражняться каждый день. По словам Снельсон, по утрам она ест яичницу с морковью и яблоком, днем — батат с тунцом, а вечером — овощи с куриным филе или постным мясом. В течение дня она пьет много воды с лимоном и медом и литр морковного сока. Женщина исключила из рациона рис, макароны и белый сахар.

Каждый день Снельсон упражняется от одного до трех часов, причем не ходит заниматься в зал, а долго бегает по своему крыльцу из трех ступенек и делает 100-150 приседаний в день.

Женщина сбросила 50 килограммов за два года и признается, что ее практически перестал беспокоить диабет: «Ты действительно то, что ты ешь. Раньше я ела чизбургеры и шоколадные батончики, но теперь к ним даже не притронусь». Чтобы выглядеть еще моложе, она красит волосы в яркие цвета и носит молодежную одежду.