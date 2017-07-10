Датская супермодель посоветовала отказаться от диет

Урожена Дании Эмма Стерн Нелсен (Emma Stern Nielsen) рассказала о том, как ей удается поддерживать модельные параметры, не придерживаясь диет. Об этом пишет в понедельник, 10 июля, Daily Mail.

24-летняя Нелсен стала лицом австралийского бренда по продаже купальных костюмов и аксессуаров Seafolly, для которого также снимались Джиджи Хадид, Бриджит Малколм и Шанина Шейк. В своем интервью девушка сообщила, что придерживается спортивного образа жизни, любит выходить на пробежки.

«Я против любых диет, так как понимаю, что к каждому человеку нужен индивидуальный подход. Я ничего не делала для того, что специально изменить свое тело. Я всегда много занималась спортом и употребляла здоровую пищу», — сказала она. По словам Нелсен, чтобы поддерживать себя в хорошей форме, важно придерживаться баланса в еде, но не ограничивать свое меню.

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В июне стало известно, что шведские ученые назвали главные факторы, напрямую связанные с увеличением продолжительности жизни человека. Ими стали: отказ от курения, регулярная физическая активность (не менее 150 минут в неделю), умеренное употребление спиртного и диета, сбалансированная по содержанию питательных веществ и витаминов.