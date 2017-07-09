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В общем, я ее люблю

Как добились совершенства обладательницы идеальных пятых точек

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Фото: @courtneydblack

Культ красивой пятой точки явно достиг своего апогея. Даже в Китае, где представительницы прекрасного пола традиционно не славятся пышными формами, недавно провели конкурс на звание обладательницы идеальных ягодиц. В своей традиционной фитнес-рубрике «Лента.ру» решила разобраться в феномене, а также собрать актуальные советы для женщин, мечтающих о крутых изгибах.

Среднестатистическая китаянка может, и обладает миниатюрными формами, но это не значит, что до страны не докатилась западная мода на монументальную пятую точку. Пекинский фитнес-клуб Saipu на днях провел конкурс для девушек, которые воодушевились иноземными стандартами красоты и хорошо потрудились в спортзале над ягодицами и бедрами. Владелец заведения Цзан Чжичао клянется, что ничего не слышал об аналогичном состязании Miss BumBum, который уже пять лет как с успехом проводится в Бразилии. По словам мужчины, его конкурс ничего не отличается от других бодибилдерских мероприятий — разве что тем, что принять участие в нем проще (требований меньше).

В итоге в национальном состязании победила 19-летняя Гао Цянь. Как рассказала девушка британской Daily Mail, теперь она не может носить облегающие брюки: «Люди окружают меня и показывают пальцами на мой зад», — пожаловалась она.

Китаянка весит 60 килограммов при росте 170 сантиметров. Она работает фитнес-инструктором и ведет видеоблог о своих тренировках.

Гао Цянь фанатично тренируется, чтобы добиться того, что она имеет. Каждый день она проводил в зале до шести часов, делая тысячи приседаний и выпадов.

Девушка признает, что у азиаток неравные стартовые возможности по сравнению с латиноамериканками и даже с европейками: «Наверное, это что-то генетическое или дело в анатомии», — предполагает бодибилдер. По сравнению с представительницами других рас, китаянкам приходится тренироваться намного больше для получения тех же результатов.

Тем не менее, Гао Цянь довольна плодами своих трудов. «Я буду тренироваться, как бы сложно ни было. Это работа, которую я люблю», — говорит она.

Стоит отметить, что хоть китайское общество и довольно консервативно, обладательнице самых красивых в стране ягодиц повезло: семья и окружение поддерживают ее увлечение и считают его вполне позитивным.

Белым женщинам тоже приходится попотеть, чтобы обрести модные формы. Многие воодушевляются картинками и видео из соцсетей, но, посетив несколько раз спортзал, разочаровываются, не видя результата.

«Вы не сможете добиться ягодиц Ким Кардашьян, делая по 100 приседаний каждый день», — объясняет лондонская фитнес-модель Кортни Блэк. У нее порядка 200 тысяч подписчиков в Instagram. Блэк прославилась в сети, поборов анорексию с помощью спортзала и обзаведясь аппетитно-подтянутыми формами.

Опытным путем 20-летняя Кортни выяснила, что вопреки мифам о пользе многократных приседаний для увеличения размеров ягодиц, к которому стремятся многие женщины, большую пользу принесут силовые тренировки. Тренажеры, гантели, эспандеры и утяжелители вам в помощь. Как именно управляться с инвентарем— можно посмотреть в аккаунте Блэк (это тот случай, когда лучше один раз увидеть).

Booty training — программы тренировки ягодиц — стали массово появляться в последние пару лет. Как правило, это авторские разработки тренеров и фитнес-моделей, успевших перед созданием мануалов прославиться онлайн. Некоторые из экспертов выкладывают любимые программы в свои аккаунты, чтобы и подписчики могли попытать свои силы.

На видео: Типичная силовая тренировка для ягодиц живущего в Австралии фитнес-блогера Даши Гайворонски включает ножные выпады вверх и в стороны с дополнительным сопротивлением и, конечно, работу на тренажерах.

Также эксперты по ягодицам и другим мышцам тела выпускают собственные мобильные приложения, с помощью которых можно тренироваться самостоятельно. Например, программа Bikini Body от знаменитого тренера Кайлы Итсинес (более семи миллионов подписчиков в Instagram), обойдется в 19,9 австралийских долларов (около 900 рублей) в месяц.

#bbgprogress 💛 @fitlifelucy says "Things I wish I could tell my old self... 1️⃣ Stop worrying what others think of you ✋🏻 2️⃣ Having abs is not everything 🙅🏽 3️⃣ You don't need to diet, cut carbs, go on juice cleanses or eat boring food to be healthy 4️⃣ Weights will not make you bulky (protein also won't make you bulky) 5️⃣ You don't have to prove yourself to anyone - exercise to make YOU happy 🤗 6️⃣ You don't need to excessively exercise every day to be 'fit' 7️⃣ You are beautiful whatever size or shape you are 8️⃣ Don't compare yourself to others - everyone makes progress in different ways and at different times 9️⃣ You can reach your goals by eating MORE food.. yes really 😏 🔟 Your weight DOES NOT matter!! . The scary thing is, some of the above things I was still worrying about last year! As soon as you gain a little confidence within yourself it's amazing how much healthier and happier you can be 🙌🏻" www.kaylaitsines.com/app

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На фото: пользовательница соцсети демонстрирует результаты занятий по системы Кайлы Итсинес.

Для тех, кому нужен более персоницифированный подход и постоянный контроль профессионала, Instagram-эксперты предлагают разработку индивидуальных фитнес-планов, программ питания и skype-тренировки. Таким образом, чтобы позаниматься с современными корифеями фитнеса, уже не нужно жить с ними по соседству.

Можно ли обойтись в процессе создания безупречных ягодиц без специальных пищевых добавок? Многие тренеры и фитнес-модели не скрывают, что употребляют протеиновые коктейли и другие вспомогательные вещества. Ведь работа над ягодицами — тоже бодибилдинг.

На фото: «Русская Ким Кардашьян» Анастасия Квитко рекламирует фитнес-добавки в своем Instagram-аккаунте. Критики, кстати, вообще не уверены, что ягодицы у девушки — «свои», но она отрицает факт пластических операций. При этом фотографий из спортзала в ее аккаунте довольно мало.

Продолжая тему натуральности: моду на пышные бедра ввели знаменитости мира шоу-бизнеса —Дженнифер Лопес, Ким Кардашьян, Никки Минаж. При этом природность форм каждой из них всегда подвергалась большим сомнениям (особенно в случае с Кардашьян, ягодицы которой выглядят совсем гротескно). Все знаменитости, правда, отрицают факт пластических операций.

Получается, что образцами красоты и объектами для подражания в данном вопросе стали женщины, которые, возможно, и не прилагали усилий для создания своих безупречных форм. Тем не менее, спустя каких-то 15 лет после того, как Джей Ло, покачивая окружностями, спела свой хит Jenny From The Block, мода для узкого круга жриц шоу-бизнеса выросла в глобальное женское фитнес-помешательство.

Анна Логутова

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