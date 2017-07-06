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Обладательница самых красивых ягодиц Китая пожаловалась на избыток внимания

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Победительница китайского конкурса на звание обладательницы самых красивых ягодиц в стране пожаловалась, что не может выходить на улицу в облегающей одежде, потому что люди обращают на ее фигуру слишком много внимания. Об этом пишет Daily Mail.

Гао Цянь победила в национальном состязании, задуманном как китайский ответ бразильскому конкурсу Miss BumBum, 24 июня. Как рассказала изданию 19-летняя девушка, теперь она не может носить облегающие брюки: «Люди окружают меня и показывают пальцами на мой зад», —пожаловалась она.

Китаянка также рассказала, что однажды двое прохожих поссорились из-за ее ягодиц. Шедший позади Гао Цянь незнакомый молодой человек похвалил ее фигуру, чем вызвал недовольство своей девушки.

Теперь победительница, по ее словам, вынуждена носить мешковатые штаны.

Гао Цянь отметила, что считает своим идеалом красоты Ким Кардашьян. По ее мнению, у американской телезвезды идеальные пропорции (тонкая талия и большие ягодицы). Сама китаянка весит 60 килограммов при росте 170 сантиметров. Она работает фитнес-инструктором и ведет видеоблог о своих тренировках.

В проходившем в городе Шэньян конкурсе приняли участие 50 женщин. Кто стал устроителем мероприятия, не уточняется.

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