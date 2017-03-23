Звезда Instagram раскрыла секрет идеальных ягодиц

Жительница Лондона рассказала о том, как можно добиться физических показателей и пропорций фигуры, сравнимых с данными американской телезвезды Ким Кардашьян. Об этом пишет Daily Mail.
Несколько лет назад Кортни Блэк (Courtney Black) поборола анорексию и не отличалась женственными формами. Теперь 20-летняя девушка занимается персональным тренингом и широко известна среди пользователей социальных сетей благодаря своим пропорциям. Она объяснила, что вопреки мифам о пользе многократных приседаний и хирургическим операциям для увеличения размеров ягодиц, к которым стремятся большинство женщин, большую пользу принесут именно силовые тренировки. «Вы не сможете добиться ягодиц Кардашьян, делая по 100 приседаний каждый день», — сказала британка.
Также Блэк отметила, что во время каждого занятия необходимо прилагать все имеющиеся усилия, использовать эспандеры для фитнеса, правильно и полноценно питаться. На страницу в Instagram британки подписаны более 152 тысяч человек. Под ее руководством тренируются десятки желающих приобрести подтянутую фигуру.
Today's workout was absolutely insane. I am currently laying behind reception of the studio passed out 😂 for the first half I done a HIIt workout which Took 40 minutes. 1. 10 minutes deadmill sprints 15 seconds on 15 seconds off (push the machine with your legs do not turn it on) 2. 6 rounds rope pull (both ways) 20 second rest periods 3. 4 width tyre flip- 6 rounds 20 second rest 4. 15 seconds on 15 seconds off resistance band sprint. 10 rounds 5. 5 minutes jump rope wearing @gymoso
В феврале стало известно, что жительница британского графства Норт-Йоркшир сбросила 115 килограммов после рождения своих пятерых детей и стала звездой социальных сетей. 35-летняя Симон Гейтли (Simone Gately) занялась спортом и изменила рацион своего питания, чтобы вернуться в форму.