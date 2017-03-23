Звезда Instagram раскрыла секрет идеальных ягодиц

Жительница Лондона рассказала о том, как можно добиться физических показателей и пропорций фигуры, сравнимых с данными американской телезвезды Ким Кардашьян. Об этом пишет Daily Mail.

Несколько лет назад Кортни Блэк (Courtney Black) поборола анорексию и не отличалась женственными формами. Теперь 20-летняя девушка занимается персональным тренингом и широко известна среди пользователей социальных сетей благодаря своим пропорциям. Она объяснила, что вопреки мифам о пользе многократных приседаний и хирургическим операциям для увеличения размеров ягодиц, к которым стремятся большинство женщин, большую пользу принесут именно силовые тренировки. «Вы не сможете добиться ягодиц Кардашьян, делая по 100 приседаний каждый день», — сказала британка.

Trying out new gyms 🙌🏼💪🏽👌🏼 song is @jaytrainz 🙌🏼💪🏽 @uk3official A post shared by Courtney Black-PersonalTrainer (@courtneydblack) on Mar 22, 2017 at 9:57am PDT

Также Блэк отметила, что во время каждого занятия необходимо прилагать все имеющиеся усилия, использовать эспандеры для фитнеса, правильно и полноценно питаться. На страницу в Instagram британки подписаны более 152 тысяч человек. Под ее руководством тренируются десятки желающих приобрести подтянутую фигуру.

Back to back day of clients today, already smashed a 7am shoulder workout with my client @pialaurenx 🙌🏼💪🏽 woke me up nicely 😌😌 wearing @thelablondon @celestialbodiez A post shared by Courtney Black-PersonalTrainer (@courtneydblack) on Mar 16, 2017 at 1:01am PDT

В феврале стало известно, что жительница британского графства Норт-Йоркшир сбросила 115 килограммов после рождения своих пятерых детей и стала звездой социальных сетей. 35-летняя Симон Гейтли (Simone Gately) занялась спортом и изменила рацион своего питания, чтобы вернуться в форму.