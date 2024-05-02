Стало известно об отсутствии в сервисных центрах Apple в РФ оригинальных деталей

«Ведомости»: оригинальные комплектующие в сервисных центрах Apple в РФ кончились

В авторизованных сервисных центрах (СЦ) Apple закончились оригинальные комплектующие для iPhone и Macbook. Об этом сообщил «Ведомостям» независимый аналитик, автор Vilianov.com Сергей Вильянов.

«В России закончились оригинальные комплектующие для iPhone и Macbook», — уточнил он. При этом Вильянов подчеркнул, что авторизованные СЦ компании продолжают работать.

Проблему с оригинальными комплектующими изданию подтвердил сотрудник одного из СЦ. Отмечается, что IPhone 14 и 15 уже не обслуживаются в стране. Как стало известно изданию, оригинальные компоненты предшествующих поколений смартфонов перестали привозить в конце 2023 года.

С начала боевых действий на Украине Россию покинули (или приостановили деятельность на территории РФ) сотни западных компаний на фоне международных санкций. Уход из страны затронул большинство ключевых отраслей, включая автомобильную (BMW, Audi, Mercedes), авиационную (Boeing и Airbus), логистическую (Maersk, UPS, DHL), ретейл и общепит (IKEA, McDonald’s), электронику (Apple, Samsung, Sony) и другие.