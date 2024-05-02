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05:02, 2 мая 2024Из жизни

Женщина изнасиловала мальчика младше 13 лет из-за долгов за наркотики

Женщина из Великобритании изнасиловала школьника из-за долгов за наркотики

Фото: Maru Lombardo / Unsplash

В Великобритании состоялся суд над жительницей графства Йоркшир, которая несколько раз изнасиловала мальчика младше 13 лет. Об этом сообщает Daily Mirror.

21-летнюю Эмили Хедиган обвинили в том, что она занималась сексом со школьником, записывала происходящее на видео, а затем отправляла ролики некоему человеку в другой город. Выяснилось, что женщина употребляла наркотики и продавала видео, чтобы на вырученные деньги оплатить долги перед дилерами.

Как заявили в суде, мальчику была нанесена психологическая травма. Хедиган полностью признала вину, однако заявила, что ее вынудили совершить преступление. В четверг, 25 апреля, суд приговорил женщину к четырем годам и восьми месяцам тюрьмы. Кроме того, ее пожизненно внесут в список людей, совершивших преступления против половой неприкосновенности.

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      Никита Савин
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