Женщина изнасиловала мальчика младше 13 лет из-за долгов за наркотики

Женщина из Великобритании изнасиловала школьника из-за долгов за наркотики

В Великобритании состоялся суд над жительницей графства Йоркшир, которая несколько раз изнасиловала мальчика младше 13 лет. Об этом сообщает Daily Mirror.

21-летнюю Эмили Хедиган обвинили в том, что она занималась сексом со школьником, записывала происходящее на видео, а затем отправляла ролики некоему человеку в другой город. Выяснилось, что женщина употребляла наркотики и продавала видео, чтобы на вырученные деньги оплатить долги перед дилерами.

Как заявили в суде, мальчику была нанесена психологическая травма. Хедиган полностью признала вину, однако заявила, что ее вынудили совершить преступление. В четверг, 25 апреля, суд приговорил женщину к четырем годам и восьми месяцам тюрьмы. Кроме того, ее пожизненно внесут в список людей, совершивших преступления против половой неприкосновенности.

Ранее сообщалось, что в Австралии 45-летняя наследница состояния знаменитого коннозаводчика занялась сексом с 14-летним ребенком. Согласно судебным документам, миллионерша четырежды за сутки вступила в сексуальные отношения с жертвой в мае 2021 года, находясь в состоянии сильного алкогольного опьянения.