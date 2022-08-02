Миллионерша занялась сексом с 14-летним подростком и попала под суд

News.com.au: 45-летнюю предпринимательницу из Сиднея обвинили в сексе с 14-летним ребенком

В Австралии идет суд над 45-летней предпринимательницей, наследницей состояния знаменитого коннозаводчика, которая занялась сексом с 14-летним ребенком. Об этом сообщает News.com.au.

Саванну Дейсли из Сиднея, штат Новый Южный Уэльс, официально обвинили в июне после того, как появилась информация, что она якобы занималась сексом с подростком, а позже «пыталась заставить его замолчать». Согласно судебным документам, миллионерша четырежды за сутки вступила в сексуальные отношения с жертвой в мае 2021 года, находясь в состоянии сильного алкогольного опьянения.

Как заявила прокурор Керри-Энн Маккиннон, после инцидента Дейсли пыталась убедить жертву никому не говорить о случившемся, «чтобы защитить себя», а позже постаралась переложить вину на жертву. «Она пытается вызвать у ребенка чувство вины», — уверена сержант. В распоряжение полиции попала запись телефонного разговора женщины, а котором она якобы косвенно признает себе виновной в произошедшем.

Сразу же после оглашения официальных обвинений Дейсли перестала появляться на публике и удалила страницы в социальных сетях, где раньше делилась советами по здоровому образу жизни. Женщина отказалась признать себя виновной.

1 августа Саванна Дейсли была выпущена под залог в 100 тысяч австралийских долларов (4,3 миллиона рублей). Ранее женщине отказывали в освобождении, однако сейчас суд смягчился и отпустил ее при условии, что она не будет общаться со свидетелями обвинения и проведет оставшееся до начала процесса время в поместье родителей.

Саванна Дейсли является наследницей знаменитого австралийского коннозаводчика Росса Дейсли. Кроме того, она владеет фирмой Smart Cleanse, предоставляющей услуги детокса. Клиентами фирмы являются многие австралийские знаменитости.

Ранее сообщалось, что учительницу Джейн Шеттерли из США арестовали за секс с несовершеннолетней ученицей. Жертва рассказала, что женщина целовала ее «не менее 100 раз».