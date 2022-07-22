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Учительница занялась сексом с ученицей и оказалась в тюрьме

Учительницу Джейн Шеттерли из США арестовали за секс с несовершеннолетней ученицей

Фото: Bebeto Matthews / Reuters

В США учительница рисования совратила девочку-подростка, занялась с ней сексом и оказалась в тюрьме. Об этом сообщает The Mercury News.

42-летнюю Джейн Шеттерли из города Мартинес, штат Калифорния, обвинили в сексуальных преступлениях против несовершеннолетней 30 июня. В июле женщина добровольно сдалась властям и была арестована. В общей сложности против нее выдвинуто 12 обвинений.

Согласно судебным документам, Шеттерли познакомилась с жертвой в 2021 году. Ученица не могла посещать школу по состоянию здоровья, поэтому педагог работала с ней на дому. Жертва рассказала, что женщина целовала ее «не менее 100 раз», и они занимались сексом у нее дома, дома у учительницы и «в других местах».

В распоряжение обвинения попала переписка между Шеттерли и ученицей, содержащая фотографии сексуального характера, а также видео «некоторых эпизодов надругательств», как сказано в официальном отчете. Переписку обнаружила мать девочки еще в 2021 году, после чего учительница задерживалась для опроса и уволилась из школы, но не была арестована.

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Сейчас представители полиции также заявили, что Шеттерли покупала девочке алкоголь и водила ее по секс-шопам. Кроме того, учительница якобы хотела обвинить родителей ученицы в домашнем насилии, лишить их родительских прав и удочерить ее.

Во время судебного заседания 11 июля Шеттерли отказалась признать себя виновной в изнасиловании несовершеннолетней. В данный момент она находится в тюрьме. Ей назначен залог в один миллион сто тысяч долларов (около 63 миллионов рублей).

Ранее сообщалось, что в Великобритании учительницу признали невиновной в сексе с подростком. Суд постановил, что ученик выдумал историю о сексуальном насилии со стороны педагога.

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Никита Савин
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