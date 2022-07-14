46-летнюю учительницу признали невиновной в сексе с подростком

Daily Mail: суд признал невиновной учительницу, обвиненную в сексе с 15-летним учеником

Суд в Великобритании оправдал школьную учительницу, обвиненную в непристойной переписке и сексе с 15-летним подростком. Об этом сообщает Daily Mail.

Присяжные признали невиновной 46-летнюю Ребекку Уайтхерст. По утверждению бывшего ученика, в 2019 году она прислала ему фотографию своей груди, а позже трогала его за гениталии и занималась с ним сексом на заднем сиденьи своего автомобиля.

Уайтхерст с самого начала отрицала все обвинения. По ее словам, в тот период подросток испытывал трудности с психикой. Когда учительница попыталась ему помочь, он неверно истолковал ее намерения и принялся ухаживать за ней, но она отвергла знаки внимания. Это его обидело, поэтому он выдумал историю о сексуальном насилии, которая и легла в основу уголовного дела.

«Он сказал, что не хочет общаться по школьной электронной почте, потому что не доверяет ей. Тогда я отправила ему письмо со своими координатами в мессенджере. Он нашел меня и поведал секрет, о котором боялся написать по почте. Секрет заключался в том, что он влюблен в меня», — рассказала учительница на суде, признав, что переход на общение в мессенджере был ошибкой с ее стороны.

Уайтхерст также утверждала, что однажды ученик явился в класс после уроков и попытался поцеловать ее, а когда она положила руки ему на плечи, чтобы остановить, воспринял это как одобрение. Затем он начал «трогать ее в интимных местах», а когда она оттолкнула его, дал ей пощечину и начал плевать в лицо. Женщина заявила, что не стала сообщать администрации школы об инциденте, так как боялась, что всю вину возложат на нее. Позже она уволилась и избегала контактов с юношей.

Королевский суд Манчестера снял с Уайтхерст все обвинения во вторник, 12 июля. Присяжным понадобилось три часа, чтобы вынести решение. Узнав, что ее признали невиновной, мать двоих детей расплакалась. Она покинула здание суда в сопровождении мужа.

Первое заседание по делу Ребекки Уайтхерст состоялось 4 июля. Присяжным, помимо прочего, была показана запись допроса юноши, на которой он утверждал, что он и учительница были влюблены друг у друга и занимались сексом по обоюдному согласию.

Мировая история санкций



