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46-летняя учительница вступила в сексуальную связь с учеником и оказалась в суде

Учительницу Ребекку Уайтхерст из Манчестера обвинили в сексуальной связи с учеником

Фото: Darren Staples / Reuters

В Великобритании прошло первое судебное заседание по делу 46-летней бывшей учительницы, которая обвиняется в сексуальной связи и непристойном общении с учеником. Об этом сообщает Manchester Evening News.

Ребекка Уайтхерст оказалась на скамье подсудимых после обвинения в том, что она вступила в неподобающие отношения с учеником, когда работала в школе графства Большой Манчестер в 2019 году. Мальчику на тот момент не было 16 лет, о чем женщина «не могла не знать», как утверждает сторона обвинения.

Адвокат истца Джулиан Гуд заявил, что отношения учитель-ученик между Уайтхерст и подростком переросли в интимное общение в интернете. «Они стали больше общаться во внеурочное время, что привело к переписке сексуального характера», — заявил он и добавил, что женщина предположительно занималась с жертвой оральным сексом.

Утверждается, что во время переписки преподаватель обменивалась с учеником откровенными фотографиями. Позже женщина якобы просила его удалить наиболее компрометирующие сообщения.

Бывшая коллега Уайтхерст показала, что британка рассказывала ей о неких «глубинных проблемах», которые, вероятно, заставили ее уйти из школы. Она пояснила, что речь якобы шла об отношениях с учеником, с которым она обменялась контактами и несколько раз встречалась вне школы.

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Присяжным была представлена запись допроса подростка, который заявил, что он и Уайтхерст считали, что любят друг друга. Ученик также описал случай, когда они с женщиной занимались сексом в ее автомобиле. Юноша уточнил, что это произошло по обоюдному согласию, и он не хотел ничего рассказывать, чтобы не навредить женщине.

Адвокаты бывшего педагога отвергли обвинения в сексуальных контактах их подзащитной с учеником, а непристойную переписку назвали «подтасованной». Уайтхерст отпущена под залог, следствие продолжается.

Ранее сообщалось, что в американском штате Пенсильвания школьную учительницу арестовали за домогательства к ученику. Обвинение утверждает, что 26-летняя Рейчел Ласеки «вела себя неподобающим образом» с юношей, когда они находились в его автомобиле в сельской местности.

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Никита Савин
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46-летняя учительница вступила в сексуальную связь с учеником и оказалась в суде
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