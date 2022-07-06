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Школьную учительницу арестовали за совращение подростка

Naughty Teacher List: в США 26-летнюю учительницу арестовали за совращение ученика

Фото: Linda So / Reuters

В американском штате Пенсильвания школьную учительницу арестовали за домогательства к ученику. Об этом сообщает Naughty Teacher List.

26-летняя Рейчел Ласеки была арестована 1 июля. Преподавателя обвиняют в совращении малолетних, изнасиловании и сексуальном контакте учителя с учеником. По данным следствия, описанные инциденты произошли в 2021 году. Жертвой женщины стал подросток, не достигший 18 лет.

Полиция получила информацию о неподобающих отношениях Ласеки с одним из учеников школы в феврале. После этого представители Центра защиты детей округа Уоррен пообщались с предполагаемой жертвой женщины и провели судебно-медицинскую экспертизу, которая подтвердила выдвинутые обвинения.

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Как показал под присягой один из свидетелей, Ласеки предоставляла подростку алкоголь и марихуану, а также «неоднократно демонстрировала ему материалы сексуального характера посредством сети Интернет». Также утверждается, что женщина «вела себя неподобающим образом» с юношей, когда они находились в его автомобиле в сельской местности.

В последнее время Ласеки работала учителем младших классов, а ранее была тренером в средней школе.

Женщину выпустили под залог в 25 тысяч долларов (около полутора миллионов рублей). Первое судебное заседание назначено на 27 июля.

Ранее сообщалось, что учительница из американского штата Кентукки поцеловала 13-летнего ученика и оказалась в тюрьме. Поводом для задержания стала жалоба матери подростка.

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Никита Савин
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