Учительница поцеловала 13-летнего ученика и оказалась в тюрьме

Учительницу Рейчел Л. Смит из США арестовали за поцелуй с 13-летним подростком

В США школьная учительница оказалась в тюрьме после того, как стала общаться на сексуальные темы с учеником в интернете и поцеловала его. Об этом сообщает Naughty Teacher List.

41-летнюю Рейчел Л. Смит арестовали 21 июня. Поводом для задержания стала жалоба матери ученика одной из школ города Боулинг-Грин, штат Кентукки. Родительница заявила, что сотрудница учебного заведения присылает ее сыну «неподобающие сообщения».

В ходе расследования выяснилось, что Смит общалась в сети с еще одним 13-летним учеником и приглашала его в гости. На допросе 17 июня учительница призналась в поцелуе с подростком

Смит обвиняют в том, что она неоднократно общалась с ребенком и высказывала желание вступить с ним в сексуальную связь. Как заявили в полиции округа Уоррен, женщина состояла в интимной переписке с несколькими несовершеннолетними.

В данный момент Смит находится под стражей по обвинениям в преступном половом акте с ребенком, изнасиловании и преследовании несовершеннолетнего при помощи электронных средств связи.

Ранее сообщалось, что в штате Кентукки суд отправил в тюрьму учительницу пения, которая соблазнила несовершеннолетнего ученика. Женщину приговорили к пяти годам тюрьмы.

Что делать?



