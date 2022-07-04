Учительница поцеловала 13-летнего ученика и оказалась в тюрьме
В США школьная учительница оказалась в тюрьме после того, как стала общаться на сексуальные темы с учеником в интернете и поцеловала его. Об этом сообщает Naughty Teacher List.
41-летнюю Рейчел Л. Смит арестовали 21 июня. Поводом для задержания стала жалоба матери ученика одной из школ города Боулинг-Грин, штат Кентукки. Родительница заявила, что сотрудница учебного заведения присылает ее сыну «неподобающие сообщения».
В ходе расследования выяснилось, что Смит общалась в сети с еще одним 13-летним учеником и приглашала его в гости. На допросе 17 июня учительница призналась в поцелуе с подростком
Смит обвиняют в том, что она неоднократно общалась с ребенком и высказывала желание вступить с ним в сексуальную связь. Как заявили в полиции округа Уоррен, женщина состояла в интимной переписке с несколькими несовершеннолетними.
В данный момент Смит находится под стражей по обвинениям в преступном половом акте с ребенком, изнасиловании и преследовании несовершеннолетнего при помощи электронных средств связи.
Ранее сообщалось, что в штате Кентукки суд отправил в тюрьму учительницу пения, которая соблазнила несовершеннолетнего ученика. Женщину приговорили к пяти годам тюрьмы.