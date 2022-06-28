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Учительница пения занялась сексом с учеником и отправилась в тюрьму на пять лет

WDKY-TV: учительница Хейли Рид из США отправилась в тюрьму за изнасилование ученика
Haley Reed

Haley Reed. Фото: Oldham County Detention Center

В США суд отправил в тюрьму учительницу пения, руководившую школьным хором, которая соблазнила несовершеннолетнего ученика и занялась с ним сексом. Об этом сообщает WDKY-TV.

38-летняя Хейли Рид из города Ла-Грейндж, штат Кентукки, была арестована 7 июня 2018 года. Тогда обвинение утверждало, что замужняя преподавательница пения вступила в неподобающие отношения с учеником, которому на тот момент не исполнилось 18 лет. Рид призналась, что как минимум восемь раз занималась сексом с подопечным с апреля по июнь 2018-го, оставаясь с ним после уроков.

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Судебный процесс продлился четыре года. В марте 2022 года Рид признала себя виновной в изнасиловании несовершеннолетнего и преступном половом акте с лицом, не достигшем 18-летнего возраста. В четверг, 23 июня, суд признал женщину виновной. Она отправилась в тюрьму на пять лет.

Рид не сможет выйти на свободу по УДО, будет обязана пройти курс лечения для лиц, совершивших сексуальные преступления и пожизненно внесена в реестр сексуальных преступников.

Ранее сообщалось, что учительница из американского штата Нью-Мехико занялась сексом с подростком в его машине и попала в тюрьму. О романе с преподавательницей рассказал сам ученик.

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Никита Савин
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