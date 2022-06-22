Учительница занялась сексом с подростком в его машине и попала в тюрьму

KRQE: учительница Макана Масакаян из Эспаньолы занялась сексом с подростком в его машине

В США учительница старшей школы завела сексуальные отношения с подростком и попала в тюрьму. Об этом сообщает KRQE.

26-летняя Макана Масакаян, работавшая преподавателем городе Эспаньола, штат Нью-Мехико, была арестована после того, как 16-летний ученик рассказал об отношениях с ней своему офицеру по надзору. Юноша утверждает, что познакомился с женщиной на школьных соревнованиях по баскетболу, и они поцеловались в тот же вечер.

Через некоторое время он заехал за Масакаян, они пообедали вместе, а потом занялись сексом в его машине на стоянке кинотеатра. Кроме того, он рассказал, как однажды женщина завела его в школьную кладовку, где целовала и трогала.

Юноша также заявил, что Масакаян может состоять в интимных отношениях и с другими учениками. Проверив текстовые сообщения в телефоне женщины, следователи подтвердили эту теорию.

У полиции также имеются сведения, что до директора школы доходили слухи о неподобающем поведении учительницы, но он не обратил на них внимания, так как женщина заявила, что ее аккаунт в социальных сетях взломали и написали там непристойности, из-за чего и пошли слухи.

Макане Масакаян предъявили обвинение в сексуальном контакте с несовершеннолетним и совершении преступного полового акта. Первое заседание суда состоялось 21 июня.

Ранее сообщалось, что преподавательница одной из школ города Пасадена, штат Техас, вступила в интимные отношения с двумя учениками и оказалась под следствием. О неподобающем поведении 44-летней Мелисса Каррильо стало известно администрации учебного заведения.