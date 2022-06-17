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Учительница завела роман с двумя учениками и оказалась под следствием

Мелисса Каррильо из города Пасадена оказалась под следствием за роман со своими учениками
Melissa Carrillo

Melissa Carrillo. Фото: KPRC

В США преподавательница одной из школ города Пасадена, штат Техас, вступила в интимные отношения с двумя учениками и оказалась под следствием. Об этом сообщает KPRC-TV.

О том, что 44-летняя Мелисса Каррильо завела роман с подростком, стало известно администрации школы. После того, как в ситуации начала разбираться полиция, мать юноши дала разрешение на проверку содержимого его телефона. Выяснилось, что он первым стал писать учительнице сообщения интимного характера, однако Каррильо, вместо того, чтобы осадить своего подопечного, приняла его ухаживания.

В частности, на слова ученика, о том, что он «сейчас лежит в постели один», женщина ответила: «И ты хочешь, чтобы я легла рядом с тобой?» Со временем переписка между мальчиком и Каррильо становилась все более откровенной: они обсуждали, принимает ли она противозачаточные таблетки и «обменивались графическими сообщениями», как указано в судебных документах.

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Из полученных данных следователи сделали вывод, что педагог как минимум однажды «вступала в физический контакт» с учеником на территории школы после уроков. Пока полиция не установила, занималась ли Каррильо сексом с подростком, однако правоохранители утверждают, что они целовались.

По информации, полученной репортерами KTRK-TV, другой ученик, которому исполнилось 17 лет, также общался с Каррильо на сексуальные темы в интернете, обменивался с ней фотографиями интимного характера, а после одного из занятий «положил ей руку на ягодицы».

Каррильо обвиняется в двух случаях «неподобающих отношений с ребенком». Информации о задержании женщины пока не поступало.

Ранее сообщалось, что учительница средней школы общины Табб американского штата Вирджиния совратила ученика и оказалась в тюрьме. Женщине предъявлены обвинения в том, что она допускала «непристойные вольности по отношению к ребенку со стороны опекающего его лица».

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Никита Савин
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