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Учительница совратила ребенка и оказалась в тюрьме

WTKR: 32-летнюю учительницу Кристен Макаллистер из США арестовали за совращение ученика
Kristen Claire McAllister

Kristen Claire McAllister. Фото: Virginia Peninsula Regional Jail

В США учительница средней школы общины Табб, штат Вирджиния, совратила ученика и оказалась в тюрьме. Об этом сообщает WTKR.

32-летняя Кристен Макаллистер была арестована утром в четверг, 9 июня. Женщине предъявлены обвинения в том, что она допускала «непристойные вольности по отношению к ребенку со стороны опекающего его лица». В офисе шерифа округа Йорк пояснили, что под «непристойными вольностями» в данном случае имеются в виду действия сексуального характера.

Представители властей сообщили СМИ, что жертвой Макаллистер стал учащийся мужского пола. О других пострадавших следствию пока неизвестно. Полиция выясняет, где именно было совершено преступление, однако родительница другого ученика сказала журналистам, что возмущена инцидентом, который «произошел на той же улице, где стоит школа».

Друг арестованной учительницы рассказал, что учился с ней в той самой школе, и Макаллистер всегда производила на него очень хорошее впечатление. «Я и сейчас хорошо к ней отношусь. Но, к сожалению, такие вещи случаются», — заявил он.

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Администрация школы, где произошел инцидент, заявила, что окажет полиции всю возможную помощь в расследовании преступления. До завершения следствия Макаллистер запрещено появляться в школе и других учебных заведениях округа.

Ранее сообщалось, что в американском штате Коннектикут учительницу обвинили в сексуальных контактах с 13-летним учеником и арестовали. Женщину арестовали после того, как была обнаружена ее переписка с жертвой.

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Никита Савин
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