Учительницу обвинили в сексуальной связи с 13-летним учеником

News 8: школьную учительницу арестовали за сексуальные контакты с 13-летним учеником

В американском штате Коннектикут школьную учительницу обвинили в сексуальных контактах с 13-летним учеником и арестовали. Об этом сообщает News 8.

В ноябре 2021 года в правоохранительные органы поступило сообщение о том, что учительница ведет переписку непристойного содержания со школьниками в возрасте от 12 до 13 лет. Подозреваемой стала 27-летняя Доминик Мейнард из города Нью-Хейвен. Расследование показало, что с одним из своих адресатов, 13-летним мальчиком, у женщины была сексуальная связь.

Мейнард предъявили обвинение в четырех случаях сексуального посягательства и четырех случаях создания риска причинения вреда здоровью несовершеннолетнего. Она содержится под залогом в 100 тысяч долларов (6,1 миллиона рублей).

После ареста учительницы исполнительный директор школы Джон Тейлор заявил: «Мы знаем, что нам всем предстоит долгий путь восстановления. Этот арест означает, что расследование подтвердило предположения, указанные в нашей жалобе. Когда мы впервые узнали о совершенном проступке, то сразу уведомили о произошедшем местные власти и приняли необходимые шаги для того, чтобы обезопасить наших учеников. Мы действовали открыто и сотрудничали со следствием».

Тейлор подчеркнул, что школа продолжит работать с учениками и их семьями с целью обезопасить их. «Мы должны убедиться, что родители продолжают доверять нашей приверженности безопасности», — сказал он.

Ранее сообщалось, что учительницу физики из города Терсо, Шотландия, обвинили в сексуальных танцах и поцелуях с учеником. Женщине грозит исключение из реестра преподавателей и запрет на дальнейшую педагогическую деятельность.