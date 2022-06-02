Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
Из жизни

Учительницу обвинили в сексуальных танцах и поцелуях с учеником

Daily Mail: в Шотландии учительницу обвинили в поцелуях и сексуальных танцах с учеником
Место происшествия

Место происшествия. Фото: Google Maps

Учительницу физики Эшли Макконнелл из города Терсо, Шотландия, обвинили в сексуальных танцах и поцелуях с учеником. Об этом сообщает Daily Mail.

Очевидцы утверждают, что Макконнелл трогала ягодицы и половые органы ученика. Кроме того, женщина агрессивно вела себя по отношению к двум ученицам, которых встретила в том же клубе. Она нецензурно выражалась в их адрес, делала непристойные жесты и пригрозила, что подерется с одной из них.

Генеральный педагогический совет Шотландии начал расследование по делу учительницы. Обвинения в ее адрес будут рассмотрены в ходе шестидневных слушаний. Женщине грозит исключение из реестра преподавателей и запрет на дальнейшую педагогическую деятельность.

Материалы по теме:
«Когда отец узнал, он пошел с ножом его искать» Спустя многие годы жертвы педофилов рассказывают свои истории
«Когда отец узнал, он пошел с ножом его искать»Спустя многие годы жертвы педофилов рассказывают свои истории
21 августа 2018
«Эта травма со мной навсегда» Юных американских пловчих десятилетиями насиловали тренеры сборной. Кто и зачем их покрывал?
«Эта травма со мной навсегда»Юных американских пловчих десятилетиями насиловали тренеры сборной. Кто и зачем их покрывал?
14 июня 2020

В педагогическом совете полагают, что действия Макконнелл могли причинить моральный ущерб ученику. После начала расследования учительница связалась с учеником, с которым флиртовала в клубе, и попросила его написать положительную характеристику о ней.

Ранее сообщалось, что преподавательница старшей школы из США занялась сексом с 17-летним учеником и оказалась в тюрьме. Она была обвинена по трем эпизодам сексуального насилия над лицом, не достигшим 18-летнего возраста.

Что делать?
Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Рузанна Акмалтдинова
Обсудить
Последние новости
ООН изменила название Турции
Названы варианты ответа России на поставки США ракетных систем на Украину
В США назвали три неизменные позиции НАТО по конфликту на Украине
Названы регионы России с самыми сексуально бессильными мужчинами
В Госдуме предложили ускорить интеграцию юга Украины в состав России
Китай начал подготовку к худшему сценарию в связи с позицией США по Тайваню
В России предложили смягчить условия кредитных каникул
Бывший командир батальона херсонской теробороны понадеялся на гражданство России
Генсек Интерпола предупредил об опасности сбыта поставляемого на Украину оружия
Побывавшая в ОАЭ россиянка сравнила индийских туристов с нашествием саранчи
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.