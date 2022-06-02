Учительницу обвинили в сексуальных танцах и поцелуях с учеником

Daily Mail: в Шотландии учительницу обвинили в поцелуях и сексуальных танцах с учеником

Учительницу физики Эшли Макконнелл из города Терсо, Шотландия, обвинили в сексуальных танцах и поцелуях с учеником. Об этом сообщает Daily Mail.

Очевидцы утверждают, что Макконнелл трогала ягодицы и половые органы ученика. Кроме того, женщина агрессивно вела себя по отношению к двум ученицам, которых встретила в том же клубе. Она нецензурно выражалась в их адрес, делала непристойные жесты и пригрозила, что подерется с одной из них.

Генеральный педагогический совет Шотландии начал расследование по делу учительницы. Обвинения в ее адрес будут рассмотрены в ходе шестидневных слушаний. Женщине грозит исключение из реестра преподавателей и запрет на дальнейшую педагогическую деятельность.

В педагогическом совете полагают, что действия Макконнелл могли причинить моральный ущерб ученику. После начала расследования учительница связалась с учеником, с которым флиртовала в клубе, и попросила его написать положительную характеристику о ней.

Ранее сообщалось, что преподавательница старшей школы из США занялась сексом с 17-летним учеником и оказалась в тюрьме. Она была обвинена по трем эпизодам сексуального насилия над лицом, не достигшим 18-летнего возраста.