Медведчук: организатором сожжения людей в Одессе в 2014 году был Турчинов

Бывший лидер запрещенной на Украине партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук раскрыл главного организатора трагедии в Одессе в мае 2014 года. Ответственность за сожжение людей в Доме профсоюзов он возложил на Александра Турчинова, исполнявшего тогда обязанности президента республики.

Медведчук рассказал, что за 10 дней до произошедшего было организовано совещание с участием [бывших] глав МВД Арсена Авакова и Службы безопасности Украины (СБУ) Валентина Наливайченко, а также секретаря Совета нацбезопасности и обороны Андрея Парубия. Он также заявил о причастности к операции Игоря Коломойского, который тогда возглавлял Днепропетровскую область. При этом, по его словам, на месте акцией руководил Игорь Палица, занимавший пост губернатора Одесской области.

Как утверждает политик, это было акцией устрашения со стороны киевского режима. Он призвал привлечь к ответственности всех, кто имеет отношение к трагедии.

Все они должны понести суровую ответственность. Злодеяния этих фашистских выродков не должны иметь сроков давности Виктор Медведчук бывший лидер запрещенной на Украине партии «Оппозиционная платформа — За жизнь»

Экс-подполковник СБУ подтвердил, что операция была запланированной

Бывший подполковник СБУ Василий Прозоров назвал трагедию в Одессе запланированной операцией. Он отказался считать произошедшее трагическим стечением обстоятельств, как полагают на Украине. Прозоров рассказал, что незадолго до операции он лично держал в руках документ, который был направлен Турчинову. В тексте содержались предложения председателя СБУ Валентина Наливайченко по подавлению протестов противников майдана на юге и востоке страны.

По словам экс-подполковника, в документе также было сказано, что нельзя вступать в переговоры с лидерами сепаратистов, и говорилось об осознании количества жертв среди мирного населения, которые, по словам автора, все равно были неизбежны.

Десять лет назад в Одессе подожгли Дом профсоюзов. Виновных так и не нашли

Днем 2 мая 2014 года в Одессе в районе Греческой площади произошли столкновения между сторонниками «евромайдана» и участниками «антимайдана». В результате драки был разрушен палаточный городок на Куликовом поле, затем сторонники госпереворота подожгли Дом профсоюзов, в котором находились активисты «антимайдана». По данным МВД Украины, трагедия унесла жизни 48 человек, еще около 250 человек пострадали. Расследование этого дела неоднократно прекращалось, виновные так и не были названы.

При этом в 2020 году МИД Украины опубликовал заявление, указав, что Россия является единственной не заинтересованной стороной в расследовании обстоятельств пожара в Одессе. Украинское министерство обвинило Москву в сокрытии одного из главных фигурантов расследования, бывшего заместителя начальника ГУ МВД Одесской области. Россия отвергла обвинения.