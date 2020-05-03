Украина назвала Россию незаинтересованной в выяснении причин трагедии в Одессе

Украина назвала Россию единственной стороной, которая не заинтересована в установлении причин трагедии в Одессе 2 мая 2014 года. Соответствующее высказывание содержится в опубликованном на сайте МИД Украины заявлении по случаю годовщины событий.

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«Единственной стороной, которая явно не заинтересована в установлении объективной картины трагических событий в Одессе и причин, которые привели к трагедии, является Россия. Москва не только прятала одного из главных фигурантов расследования, бывшего заместителя начальника ГУ МВД Одесской области Д. Фучеджи, но и, по имеющейся информации, предоставила ему гражданство РФ и под этим предлогом отказала Украине в его экстрадиции», — говорится в комментарии.

Также сообщается, что в сентябре-декабре 2019 года Россия якобы настаивала на выдаче девяти человек, которые принимали участие в «организации массовых беспорядков в Одессе под российскими флагами».

В российском МИД неоднократно заявляли, что Киев тормозит расследование событий 2 мая 2014 года в Одессе, и призывали международные организации добиться от украинских властей выяснения обстоятельств трагедии.

2 мая 2014 года в Одессе произошли массовые столкновения между сторонниками федерализации Украины (участниками Антимайдана) и активистами Евромайдана. По официальным данным, в ходе беспорядков погибли 48 человек и более 200 пострадали. Большинство людей сгорели при пожаре в Доме профсоюзов, где укрывались пророссийские активисты.

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