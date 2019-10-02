На Украине спустя пять лет расследуют гибель людей в огне в Одессе

В Верховной Раде Украины будет создана Временная следственная комиссия (ВСК) по событиям 2 мая 2014 года в Одессе, заявил на брифинге в украинском парламенте народный депутат от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Николай Скорик. Об этом сообщает телеканал «112 Украина».

Скорик заявил, что 11 сентября фракция «Оппозиционная платформа — За жизнь» подала в Раду проект постановления о создании ВСК по вопросам расследования фактов массовых беспорядков, а также ненадлежащего исполнения правоохранителями своих обязанностей. «Аналогичный проект мы неоднократно подавали и в предыдущем созыве, но он оставался без внимания парламентского большинства», — отметил депутат.

Скорик выразил уверенность, что проект будет поддержан Регламентным комитетом Рады в ближайшее время. Депутат при этом отметил, что результатов расследования ждут не только граждане Украины, но и международное сообщество. По его мнению, власти должны расследовать и другие резонансные события для наказания всех виновных лиц. В качестве примера он привел события на Майдане, а также убийства журналистов Олеся Бузины и Павла Шеремета.

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23 сентября сообщалось, что Государственное бюро расследований Украины (ГБР) открыло уголовное дело против бывшего спикера Верховной Рады Украины, народного депутата от «Европейской солидарности» Андрея Парубия. По версии следствия, Парубий координировал действия вооруженных группировок с целью совершения массовых столкновений 2 мая в Одессе.

Ранее бывший депутат Верховной Рады Украины Елена Бондаренко заявила, что пожар в одесском Доме профсоюзов произошел по вине «майданного» режима власти. По ее словам, парламент заблокировал работу Временной следственной комиссии по расследованию пожара, а в СИЗО до сих пор сидят «те, кого убивали, но не добили, а не те, кто убивал и добивал».

2 мая 2014 года в Одессе произошли массовые столкновения между сторонниками федерализации Украины (участниками Антимайдана) и активистами Евромайдана. По официальным данным, в ходе беспорядков погибли 48 человек и более 200 пострадали. Большинство людей стали жертвами пожара в Доме профсоюзов, где укрывались пророссийские активисты. Дело до сих пор не закрыто.

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