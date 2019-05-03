Молчание Зеленского и Порошенко в годовщину трагедии в Одессе сочли цинизмом

Избранный президент Украины Владимир Зеленский и действующий глава государства Петр Порошенко не отреагировали на годовщину пожара в одесском Доме профсоюзов. Об этом заявил председатель политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук, сказано на сайте коалиции.

По его словам, и нынешняя, и будущая власть принципиально игнорирует самые болезненные вопросы, поскольку не заинтересована в «раскрытии правды о событиях тех дней». Председатель политсовета подчеркнул, что общественные деятели, активисты и миллионы украинцев вспоминали трагические события, в то время как «слуги народа стыдливо отмалчивались в сторонке».

«Расследование событий тех дней так и не увенчалось успехом. Виновные в гибели людей до сих пор не наказаны. Власть бездействует и тормозит следствие, невзирая на призывы украинцев и мировой общественности довести это дело до конца», — заключил Медведчук.

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В пятую годовщину пожара Доме профсоюзов украинские националисты вышли на марш в Одессе. Они жгли фаеры и выкрикивали лозунги, а затем провели молебен по погибшим участникам Евромайдана и военного конфликта в Донбассе.

Ранее бывший депутат Верховной Рады Украины Елена Бондаренко заявила, что пожар в Доме профсоюзов произошел по вине «майданного» режима власти. По ее словам, парламент заблокировал работу Временной следственной комиссии по расследованию пожара, а в СИЗО до сих пор сидят «те, кого убивали, но не добили, а не те, кто убивал и добивал».

2 мая 2014 года в Одессе произошли крупнейшие столкновения сторонников федерализации Украины (участников «Антимайдана») и активистами Евромайдана. В ходе беспорядков часть пророссийских активистов укрылась в Доме профсоюзов, который потом был подожжен. По официальным данным, погибли 48 человек, более 200 пострадали. Власти признали зачинщиками столкновений и беспорядков более 20 человек.

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