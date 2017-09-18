Суд оправдал обвиненных по делу о событиях 2 мая 2014 года в Одессе

Городской суд Ильичевска (переименован Верховной Радой в Черноморск) Одесской области Украины оправдал активистов «Антимайдана», обвиняемых по делу о беспорядках на Греческой площади Одессы 2 мая 2014 года. Об этом в понедельник, 18 сентября, сообщает издание «Таймер».

«Нет ни одного доказательства, подтверждающего обвинение. Более того, обвинение даже не пыталось доказать вину», — цитирует ресурс судебное постановление.

Суд также отметил предвзятость следствия и то, что на процессуальные действия влияли участники тех событий. В частности, не было установлено оружие, из которого получили смертельные ранения погибшие, не были допрошены в суде представители футбольных болельщиков, сотрудники правоохранительных органов.

Судьи также высказали мнение, что длительное содержание под стражей активистов, в частности гражданина России Евгения Мефедова, может свидетельствовать о намерении сломить волю обвиняемых. Суд также постановил освободить их из-под стражи, передает РИА Новости.

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В начале мая в Одессе Служба безопасности Украины (СБУ) провела обыски у ряда активистов движения «Куликово поле», которые занимались помощью родственникам погибших сторонников «Антимайдана».

Движение «Куликово поле» было создано в Одессе после произошедшего 2 мая 2014 года. В тот день в районе Греческой площади начались потасовки между активистами «Антимайдана» с одной стороны и футбольными ультрас из Харькова и Одессы, а также сторонниками так называемого Евромайдана. Стычка закончилась разрушением палаточного городка и поджогом Дома профсоюзов, где укрылись представители «Антимайдана».

Жертвами конфликта тогда стали 48 человек, более 250 пострадали. Слушание уголовного дела по одесской трагедии продолжается с ноября 2014 года, но по разным причинам судебные заседания переносились.