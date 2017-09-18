В Одесской области произошли беспорядки после суда по делу 2 мая 2014 года

Боевики украинских националистических организаций устроили беспорядки у здания городского суда Ильичевска (переименован Верховной Радой в Черноморск) Одесской области Украины. Ранее в этот же день здесь были оправданы активисты «Антимайдана», которых обвиняли по делу о столкновениях 2 мая 2014 года. Видео противостояния на свой странице в Facebook опубликовал бывший лидер областной организации «Правого сектора» (запрещена в России) Сергей Стерненко.

На кадрах видно, что несколько десятков протестующих забросали силовиков подручными средствами, между ними дважды возникали потасовки. Стражи порядка применили в отношении митингующих слезоточивый газ и не дали им прорвать оцепление.

Отмечается, что националисты блокируют выезд автобуса с оправданными фигурантами уголовного дела, стаскивая к зданию суда шины и палеты и возводя баррикады.

18 сентября городской суд Ильичевска оправдал активистов «Антимайдана». «Нет ни одного доказательства, подтверждающего обвинение. Более того, обвинение даже не пыталось доказать вину», — сказано в судебном постановлении.

Крупнейшие столкновения в Одессе произошли 2 мая 2014 года. В ходе беспорядков часть пророссийских активистов укрылась в Доме профсоюзов, который потом был подожжен. По официальным данным, погибли 48 человек, свыше 200 пострадали. Власти признали зачинщиками столкновений и беспорядков более 20 человек. Половина из них была арестована, причем все они являлись исключительно сторонниками «Антимайдана».