Пережившего пожар в Доме профсоюзов украинца выдворят из России

Переехавшего в Россию украинца Александра Попандопуло решили выдворить. У мужчины, который пережил пожар в одесском Доме профсоюзов, возник конфликт с миграционной службой и силовиками. Об этом рассказал активист-антифашист Антон Половенко на портале «Русь триединая».

Он пояснил, что Попандопуло вырос в Адыгее, где живет его мать, женился на одесситке и остался жить на Украине. Два месяца назад он решил вернуть российское гражданство, чтобы позаботиться о престарелой матери, приехал к ней, а семью намеревался перевести позже.

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Александр, поясняет Половенко, пришел в отделение ФМС в Адыгее с документами на получение статуса носителя русского языка. В миграционной службе не оказалось нужных бланков, из-за чего он поспорил с сотрудниками. Те вызвали полицию, и Попандопуло задержали.

По словам активиста, российские силовики оказывали на украинца «жесткое психологическое давление с внушением, что его якобы арестовали на улице пьяным». В итоге Попандопуло осудили и приговорили к штрафу и контролируемому выезду из России. Он подавал апелляции, но безуспешно.

На сайте также размещены сканы судебных решений.

В результате пожара в одесском Доме профсоюзов 2 мая 2014 года заживо сгорели 40 человек. В ходе конфликта украинские националисты загнали своих противников в здание и забросали коктейлями Молотова.

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