Националисты устроили марш в Одессе в годовщину пожара в Доме профсоюзов

Украинские националисты вышли на марш в Одессе 2 мая — в пятую годовщину пожара Доме профсоюзов. Об этом сообщает издание «Страна.ua».

На улицах города собрались около тысячи представителей праворадикальных организаций. Они были одеты в камуфляжную форму, зажигали фаеры и выкрикивали лозунги: «Слава нации! Смерть врагам! Украина превыше всего!». Наицоналисты провели молебен по погибшим участникам Евромайдана и военного конфликта в Донбассе.

Ранее 2 мая бывший депутат Верховной Рады Украины Елена Бондаренко заявила, что пожар в одесском Доме профсоюзов 2 мая 2014 года произошел по вине «майданного» режима власти. По ее словам, парламент заблокировал работу Временной следственной комиссии по расследованию пожара, а в СИЗО до сих пор сидят «те, кого убивали, но не добили, а не те, кто убивал и добивал».

2 мая 2014 года в Одессе произошли крупнейшие столкновения сторонников федерализации Украины (участников «Антимайдана») и активистами Евромайдана. В ходе беспорядков часть пророссийских активистов укрылась в Доме профсоюзов, который потом был подожжен. По официальным данным, погибли 48 человек, более 200 пострадали. Власти признали зачинщиками столкновений и беспорядков более 20 человек. Расследование продолжается до сих пор.

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