Изгнанный из студии Первого канала за слова о пожаре в Одессе историк объяснился

Руководитель Центра политических исследований стран Северной и Восточной Европы Александр Сытин, которого удалили из студии Первого канала за слова о погибших при пожаре в Одессе, заявил, что готов извиниться за свое высказывание. Его цитирует радиостанция «Говорит Москва».

«Я, собственно говоря, не понял, почему их так это задело, там ничего такого сказано не было», — отметил он.

По словам историка, он «не раз высказывал эту точку зрения», но готов принести извинения тем, кого его мнение «очень сильно шокирует».

Сытин назвал погибших в результате пожара в Одессе в 2014 году «малоценным человеческим материалом». «Вы сравнили пожар в важнейшей культурной ценности Европы (собор Парижской Богоматери — прим. «Ленты.ру») и, скажем так, ликвидацию малоценного человеческого материала в Одессе 2 мая 2014 года», — начал он. Ему не дали закончить и попросили покинуть студию.

«Называть людей человеческим материалом в этой студии не позволено никому. Я прошу вас уйти. Пожалуйста, покиньте студию и не смейте такого больше говорить», — заявил ведущий программы Анатолий Кузичев.

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В феврале из студии передачи «Кто против?» на телеканале «Россия 1» выгнали украинскую журналистку Янину Соколовскую, предположившую, что к поджогу Дома профсоюзов в Одессе могли быть причастны российские спецслужбы.

В результате пожара в Доме профсоюзов 2 мая 2014 года заживо сгорели 40 человек. В ходе конфликта украинские националисты загнали своих противников в Дом профсоюзов и забросали их коктейлями Молотова.

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