Украинскую журналистку выгнали из студии в прямом эфире «России 1»

Ведущий передачи «Кто против?» Сергей Михеев на телеканале «Россия 1» потребовал от участницы, украинской журналистки Янины Соколовской покинуть студию. Выпуск с инцидентом опубликован на YouTube-канале программы.

Соколовская присутствовала на социально-политическом ток-шоу в качестве приглашенного эксперта. Она предположила, что к поджогу Дома профсоюзов в Одессе, произошедшему в мае 2014 года, могли быть причастны российские спецслужбы. Еще одна гостья программы, радиоведущая Анна Шафран, заявила, что подобные реплики — «стыд и позор». Владимир Соловьев добавил, что фразы, произнесенные украинской журналисткой, — «мелкий бред» и «не более, чем болтовня».

Другие эксперты потребовали от ведущих удалить Соколовскую из студии. «Идите отсюда, до свидания», — крикнул Михеев, пока журналистка удалялась со своего места.

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