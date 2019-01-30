Кашин объяснил свое появление в эфире «России-1»

Журналист Олег Кашин в колонке для Republic рассказал о причинах своего появления в программе «60 ⁠минут» на телеканале «Россия-1».

Колумнист отметил, что в России существует «общественный раскол», и ему нравится то, что делают «выходцы» из «русской провинциальной интеллигенции, Скабеева и Попов». Кашин добавил, что, несмотря на это, он находится по другую «сторону общественного раскола».

Журналист также отметил, что передача Ольги Скабеевой и Евгения Попова «60 минут» — это «вопрос вкуса» и «часть и его зрительского жизненного ритма».

«Кажусь себе последовательным, и если эта последовательность привела меня в студию "60 минут", мне это самому кажется интересным развитием событий. Если позовут еще, приду еще», — подытожил он.

Появление Кашина в передаче «60 минут» вызвало полемику среди читателей Republic. Некоторые комментаторы остались недовольны тем, что журналист посещает федеральные каналы и участвует в дискуссиях с ведущими «России-1».

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