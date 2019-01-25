Скабеева рассказала об оскорблениях и тычках со стороны украинского депутата

Российская журналистка и ведущая ток-шоу «60 минут» на «России 1» Ольга Скабеева рассказала о хулиганстве украинских политиков. Один из инцидентов, попавших на видео, произошел во время мероприятия Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ), передает РИА Новости.

Скабеева сообщила, что представитель украинской делегации ПАСЕ Борислав Береза оскорбил и толкнул ее. Журналистка попросила депутата объяснить свое поведение. Вместо ответа Береза заявил, что удивлен, почему Россия отправляет журналистов в ПАСЕ, если не хочет «отдавать Крым». По ее словам, он добавил, что не «считает Скабееву журналисткой», и оскорбил ее еще несколько раз.

Она отметила, что во время интервью вице-спикера Верховной Рады Украины Ирины Геращенко ее также толкнул один из журналистов. Скабеева добавила, что Береза «продолжает вести себя в том же духе», публикуя в соцсетях записи с оскорблениями в ее адрес.

Она также отметила отсутствие реакции со стороны западных СМИ на инцидент. «Подобное поведение себе позволил представитель власти, официальное лицо. То есть власть в стране захватили бандиты и хулиганы», — заключила Скабеева.

Это не первый случай, когда Скабеева сталкивается с неординарной реакцией украинских депутатов на попытку взять у них интервью. В октябре 2018 года украинские политики спели гимн своей страны, когда журналистка пыталась сделать репортаж с ними.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайтесь!