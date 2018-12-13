В эфире «России 1» выдали штурм мэрии Челябинска за ложь и сами заврались

Ведущие ток-шоу «60 минут» на «России 1» Ольга Скабеева и Евгений Попов попытались уличить во лжи директора Института актуальной экономики Никиту Исаева, который заявил, что жители Челябинска штурмуют мэрию из-за «жесточайшего смога», который «вторую неделю стоит над городом». Ведущие назвали его «крикливой врушкой» и показали прямую трансляцию с площади у администрации города, когда горожане уже разошлись. Выпуск доступен на YouTube.

Исаев пытался обратить внимание на внутренние проблемы России — в частности, на высокие тарифы ЖКХ и пренебрежительное отношение чиновников к гражданам. «Люди в Челябинске в настоящий момент штурмуют мэрию, потому что вторую неделю над городом стоит жесточайший смог, и люди умирают! При этом войны в России нет», — сказал Исаев, делая отсылку к предыдущему обсуждению гостями студии ситуации на Украине.

«Исаев, прекрати свой хайп и свое продвижение. Если ты пишешь об этом в Telegram, это не значит, что это происходит», — прервал его Попов.

Материалы по теме «Знали бы люди, что их просто используют» На российском телевидении почуяли оттепель. На самом деле стало только хуже

Гость продолжил, указав на циничность людей, наделенных властью в России. Он вспомнил заявления Ольги Глацких и Натальи Соколовой. Скабеева сказала, что обе чиновницы после скандальных заявлений лишились своих должностей (Глацких вернули на руководящий пост — прим. «Ленты.ру»).

После нескольких минут обсуждений на экран вывели пустующую площадь Революции у здания городской администрации Челябинска. «Господин Исаев заносит ахинею свою, на что он вообще рассчитывает? Что он конкретно этот кусочек вырежет, разместит в интернете, наберет огромное количество лайков? Мы тебе показываем прямую трансляцию. Никто ничего нигде не штурмует. Исаев — врушка крикливая», — произнесла Скабеева.

Штурм мэрии действительно был. Около полусотни горожан вечером 12 декабря попытались прорваться в кабинет врио главы города Владимира Елистратова. Местное издание 74.ru публиковало видео с места событий. По данным издания, некоторые скандировали в коридорах: «Мы здесь власть».

Больше мрачных и странных новостей в Telegram-канале «Лента дна». Подписывайтесь!