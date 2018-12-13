В эфире «России 1» выдали штурм мэрии Челябинска за ложь и сами заврались

Ведущие ток-шоу «60 минут» на «России 1» Ольга Скабеева и Евгений Попов попытались уличить во лжи директора Института актуальной экономики Никиту Исаева, который заявил, что жители Челябинска штурмуют мэрию из-за «жесточайшего смога», который «вторую неделю стоит над городом». Ведущие назвали его «крикливой врушкой» и показали прямую трансляцию с площади у администрации города, когда горожане уже разошлись. Выпуск доступен на YouTube.
Исаев пытался обратить внимание на внутренние проблемы России — в частности, на высокие тарифы ЖКХ и пренебрежительное отношение чиновников к гражданам. «Люди в Челябинске в настоящий момент штурмуют мэрию, потому что вторую неделю над городом стоит жесточайший смог, и люди умирают! При этом войны в России нет», — сказал Исаев, делая отсылку к предыдущему обсуждению гостями студии ситуации на Украине.
«Исаев, прекрати свой хайп и свое продвижение. Если ты пишешь об этом в Telegram, это не значит, что это происходит», — прервал его Попов.
Гость продолжил, указав на циничность людей, наделенных властью в России. Он вспомнил заявления Ольги Глацких и Натальи Соколовой. Скабеева сказала, что обе чиновницы после скандальных заявлений лишились своих должностей (Глацких вернули на руководящий пост — прим. «Ленты.ру»).
После нескольких минут обсуждений на экран вывели пустующую площадь Революции у здания городской администрации Челябинска. «Господин Исаев заносит ахинею свою, на что он вообще рассчитывает? Что он конкретно этот кусочек вырежет, разместит в интернете, наберет огромное количество лайков? Мы тебе показываем прямую трансляцию. Никто ничего нигде не штурмует. Исаев — врушка крикливая», — произнесла Скабеева.
Штурм мэрии действительно был. Около полусотни горожан вечером 12 декабря попытались прорваться в кабинет врио главы города Владимира Елистратова. Местное издание 74.ru публиковало видео с места событий. По данным издания, некоторые скандировали в коридорах: «Мы здесь власть».