В Киеве распекли «мерзкую пропагандистку» Скабееву и потребовали для нее санкций

Первый вице-спикер Верховной Рады Украины Ирина Геращенко считает, что в санкционные списки Евросоюза и США следует добавить журналистку телеканала «Россия 1» Ольгу Скабееву и ряд ее коллег. Своим мнением депутат поделилась в Facebook.

Геращенко сообщила, что ознакомилась с информацией о том, что 17 октября ведущие программы «60 минут» на канале «Россия 1» побеседовали якобы с очевидицей массового убийства в керченском колледже второкурсницей Алиной Керовой (позже выяснилось, что студентка колледжа с таким именем и фамилией погибла во время стрельбы).

«С ужасом прочла информацию, что отвратительная кремлевская пропагандистка, та самая мерзкая личность, которая приставала к нашей делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы, (...) в своей отвратительной программе транслировала "интервью" с ... погибшей в Керчи девушкой», — сообщила вице-спикер украинского парламента.

«Я действительно не понимаю, почему в санкционных списках США и ЕС до сих пор только парочка кремлевских пропагандистов вроде Димы Киселева (генеральный директор Международного информационного агентства «Россия сегодня» Дмитрий Киселев находится в санкционных списках Евросоюза, Швейцарии и Канады — прим. «Ленты.ру»), непосредственно причастных к разжиганию межнациональной розни и гибридной войны. А эти Скабеевы разве не причастны? К самой отвратительной пропаганде и разжиганию вражды, ненависти, агрессии против соседних стран, наций, народов, национальностей. Почему их нет в санкционных списках цивилизованных стран?» — написала Геращенко.

По ее мнению, представителям Киева следует выступить с инициативой и обратиться к европейским партнерам с тем, чтобы «эти фамилии аморальных людей, которые разрушают европейские ценности», также были внесены в санкционные списки.

После публикации в СМИ информации о том, что в эфире «России 1» ведущие «60 минут» пообщались с Алиной Керовой, которая на самом деле погибла во время стрельбы в керченском колледже, Ольга Скабеева выступила с объяснениями. По ее словам, именем погибшей представилась другая студентка, которая также была свидетельницей произошедшего. Чужое имя она назвала якобы от испуга, поскольку находилась в шоковом состоянии после увиденного. Связаться именно с этим человеком редакторам «60 минут» посоветовал волонтер, который организовывал сбор крови для пострадавших, утверждает Скабеева.

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