Вице-президент ПАСЕ рассказал о нападении «российских пропагандистов»

Глава украинской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ), вице-президент ПАСЕ Владимир Арьев подвергся нападению «российских пропагандистов». Об этом он сообщил в Facebook во вторник, 9 октября.

«Только что на меня в ПАСЕ в прямом смысле напали российские пропагандисты из [телеканала] "Россия 24". Я отказался с ними разговаривать и ушел от них, то они хватали меня за рукав, а потом пытались ворваться в комнату представительства Украины в Совете Европы», — написал он.

Арьев подчеркнул, что будет требовать от Совета Европы немедленного принятия мер.

В комментариях к своему посту Арьев опубликовал фотографию, на которой, среди прочих, можно увидеть ведущую ток-шоу «60 минут» на телеканале «Россия-1» Ольгу Скабееву.

Ольга Скабеева Фото: Анатолий Жданов / «Коммерсантъ»

9 октября ПАСЕ приняла решение не обсуждать доклад по полномочиям делегаций на текущей сессии и вернуть его в профильную комиссию. Сам документ предполагает внесение изменений в регламент ассамблеи, которые могли бы открыть дорогу к восстановлению полноценного участия российской делегации в ПАСЕ.

Российская делегация была лишена права голоса, права участия в заседании уставных органов и возможности участия в мониторинговой деятельности ассамблеи в апреле 2014 года — после присоединения Крыма к РФ. В ПАСЕ посчитали, что действия Москвы стали нарушением норм международного права.

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