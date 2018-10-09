Украинский депутат защитился от «токсичной России» резиновыми перчатками

Представитель украинской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ), депутат Алексей Гончаренко надел во время выступления резиновые перчатки. Так он хотел показать, что защищается от «токсичной России», сообщает «Укринформ».

«Я взял с собой перчатки, я буду выступать в сессионном зале ПАСЕ в этой химической защите. Ведь если наши коллеги собираются открыть сегодня двери для российской делегации, то они должны четко понимать, что необходимо обеспечить всех членов Ассамблеи костюмами химической и радиационной защиты», — объяснил он.

Во время выступления он подчеркнул, что при коллегах из России «небезопасно пожимать руки и трогать дверные ручки». За это ему сделали замечание, передает ТАСС. В ответ председатель организации Лилиан Мори Паскье сказала Гончаренко, что он находится не на театральных подмостках и необходимость в реквизите для переодевания отсутствует.

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Поведение политика не оставило равнодушными пользователей соцсетей. В Twitter некоторые юзеры интересовались, не забыл ли он дополнить свой образ вантузом, а другие предположили, что в ПАСЕ Гончаренко пришел, чтобы драить туалеты.

Российская делегация была лишена права голоса, права участия в заседании уставных органов и возможности участия в мониторинговой деятельности ассамблеи в апреле 2014 года, после присоединения Крыма. В ПАСЕ посчитали, что действия Москвы стали нарушением норм международного права.

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