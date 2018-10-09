Сербия призвала отменить санкции против россиян-депутатов

Сербия будет доказывать необходимость отмены политических санкций в отношении российской делегации из Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ). Об этом заявила председатель сербского парламента Майя Гойкович, передает РИА Новости.

«В Совете Европы мы продолжаем настаивать на том, что нельзя включать депутатов в санкционные списки, нельзя их наказывать, потому что это полностью обессмысливает их деятельность», — сказала она на встрече с председателем Госдумы Вячеславом Володиным в турецкой Анталье.

По словам Гойкович, от подобной позиции Белград не откажется. Она добавила, что эта позиция в том числе в интересах России.

В конце сентября Литва призвала ПАСЕ не восстанавливать права российской делегации в этой организации.

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Ранее Совет Европы допускал отмену антироссийских санкций, чтобы удержать Москву в организации. По мнению ассамблеи, угроза выхода России из ПАСЕ поставит под удар ситуацию с защитой прав человека в стране, поскольку россияне лишатся доступа к суду в Страсбурге.

Российская делегация была лишена права голоса, права участия в заседании уставных органов и возможности участия в мониторинговой деятельности ассамблеи в апреле 2014 года — после присоединения Крыма. В ПАСЕ посчитали, что действия Москвы стали нарушением норм международного права.

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