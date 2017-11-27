Совет Европы допустил отмену антироссийских санкций для удержания Москвы

Совет Европы (СЕ) рассматривает вариант отмены антироссийских санкций, чтобы удержать Москву в организации. Об этом в интервью Financial Times рассказал генсек СЕ Турбьерн Ягланд.

По его словам, угроза выход России из СЕ поставит под удар ситуацию с защитой прав человека в стране — 140 миллионов россиян лишатся доступа к суду в Страсбурге. Кроме того, это «станет шагом назад для Европы, поскольку Европа лишится России», — заявил он.

Однако Украина и ее сторонники предупредили, что возврат России в СЕ без уступок позволит Москве в дальнейшем шантажировать организацию, а также, по словам одного из представителей Киева, «вызовет цепную реакцию, которая может привести к отмене санкций со стороны Евросоюза, "станет первой дырой в стене"», — пишет издание.

30 июня министр иностранных дел России Сергей Лавров уведомил генсека СЕ Турбьерна Ягланда о заморозке уплаты взноса за 2017 год до восстановления полномочий российской делегации в ПАСЕ. Ее лишили права голоса и исключили из всех руководящих органов в апреле 2014 года после присоединения Крыма к России.

3 июля глава международного комитета Госдумы в беседе с «Лентой.ру» заявил, что Москва возобновит выплату взносов в СЕ в случае, если из регламента ПАСЕ уберут норму, позволяющую лишать национальные делегации полномочий.