Мир
 
«Лента.ру» теперь в Telegram. Без спама и SMS. Подписывайтесь!→
Последние новости
Совет Европы допустил отмену антироссийских санкций для удержания Москвы
Капитан итальянской «Ромы» «дал леща» сопернику и схватился за свое лицо
Журналистка наведалась к студентам и дважды подверглась домогательствам
Названы главные способы уберечься от рака
Сказка «Последний богатырь» стала самым кассовым российским фильмом
Обвиняемый в 60 убийствах заболел аэрофобией накануне экстрадиции в Россию
Чиновник-фетишист снял часовое видео с трусиками подчиненных

Совет Европы допустил отмену антироссийских санкций для удержания Москвы

Перейти в «Мою Ленту»
Турбьерн Ягланд
Турбьерн Ягланд

Совет Европы (СЕ) рассматривает вариант отмены антироссийских санкций, чтобы удержать Москву в организации. Об этом в интервью Financial Times рассказал генсек СЕ Турбьерн Ягланд.

По его словам, угроза выход России из СЕ поставит под удар ситуацию с защитой прав человека в стране — 140 миллионов россиян лишатся доступа к суду в Страсбурге. Кроме того, это «станет шагом назад для Европы, поскольку Европа лишится России», — заявил он.

Однако Украина и ее сторонники предупредили, что возврат России в СЕ без уступок позволит Москве в дальнейшем шантажировать организацию, а также, по словам одного из представителей Киева, «вызовет цепную реакцию, которая может привести к отмене санкций со стороны Евросоюза, "станет первой дырой в стене"», — пишет издание.

30 июня министр иностранных дел России Сергей Лавров уведомил генсека СЕ Турбьерна Ягланда о заморозке уплаты взноса за 2017 год до восстановления полномочий российской делегации в ПАСЕ. Ее лишили права голоса и исключили из всех руководящих органов в апреле 2014 года после присоединения Крыма к России.

3 июля глава международного комитета Госдумы в беседе с «Лентой.ру» заявил, что Москва возобновит выплату взносов в СЕ в случае, если из регламента ПАСЕ уберут норму, позволяющую лишать национальные делегации полномочий.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Council of Europe chief fears Moscow may quit organisation
В Совете Европы выразили обеспокоенность ростом ненависти на Украине
Слуцкий заверил в готовности России сотрудничать с Советом Европы
Другие материалы рубрики
Мир00:06Сегодня

Без Каддафи хорошо

В Ливии торгуют рабами и убивают всех подряд. Но миру, кажется, все равно
20:1726 ноября

Сбивший толпу пешеходов в Германии водитель оказался сирийцем

16:3726 ноября

Иран пригрозил увеличить дальность ракет в случае угрозы от Европы

17:4326 ноября

В Германии водитель протаранил толпу пешеходов

Мир00:0421 ноября

Моя семья

Легендарный маньяк и его культ кровавых убийц держали в страхе всю Америку
14:4626 ноября

Танцующие геи на Тенерифе обвалили пол в клубе

15:3526 ноября

Названы страны с самыми опасными преступными кланами

16:5226 ноября

Индийские врачи извлекли из пациента семь килограммов железа

Мир00:0325 ноября

Родина ждет

Северокорейский солдат сбежал из страны, словил пять пуль и выжил
13:0326 ноября

Израильский министр уволился из-за несоблюдения шаббата

14:4026 ноября

Сирийскую армию обвинили в убийстве более 20 тысяч женщин

13:2026 ноября

В Италии освободили женщину после десяти лет сексуального рабства

Россия
«Над нами навис перенаселенный Китай»
Кто убивает русскую деревню
В Чувашии девушка забыла место парковки машины и заявила об угоне
Провода, пакетик, скотч
Полицейские зверски пытают россиян, стараясь не оставлять следов
В Якутии слепили новогоднюю елку из навоза
Кадыров рассказал о мечте покинуть свой пост
Двухмесячному ребенку разбили голову и переломали ребра в Подмосковье
Депутат ответил на слова Нурмагомедова о вскрывшем живот из-за пыток друге
Все материалы
Мир
Без Каддафи хорошо
В Ливии торгуют рабами и убивают всех подряд. Но миру, кажется, все равно
Моя семья
Легендарный маньяк и его культ кровавых убийц держали в страхе всю Америку
Родина ждет
Северокорейский солдат сбежал из страны, словил пять пуль и выжил
Сбивший толпу пешеходов в Германии водитель оказался сирийцем
Иран пригрозил увеличить дальность ракет в случае угрозы от Европы
В Германии водитель протаранил толпу пешеходов
Названы страны с самыми опасными преступными кланами
Все материалы
Бывший СССР
Луганский передел
Что стоит за уходом Плотницкого с поста главы ЛНР
Украина объявила в международный розыск российского бизнесмена Малофеева
Игорь ПлотницкийОтчалил: глава ЛНР сбежал в Россию
В Луганске стоят войска ДНР, Украина перешла в наступление
Киев передал США список необходимого вооружения
Борщ назвали самым популярным среди украинских депутатов блюдом
В ЛНР сменилась власть
Украинская воспитательница избила ребенка ногами на глазах у матери
Все материалы
Экономика
Дайте два!
Кто зарабатывает миллионы на покупках россиян в интернете
Интернет с небес
Tele2 научилась превращать дождь в Wi-Fi
Перегрелись
Почему Норвегия отказалась от нефтяных триллионов
Банк России рассказал о будущем золотого запаса
Американцы купили товаров онлайн на рекордную сумму
McDonald's предложили признать иностранным агентом
Курс биткоина превысил полмиллиона рублей
Все материалы
Силовые структуры
За милых дам: что стоит за разборкой в ресторане Армавира
В перестрелке погиб криминальный авторитет и полковник Росгвардии
Умар Джабраилов«Дальше буду жить красиво»
Сколько стоит пострелять у Кремля под кокаином, если вы Умар Джабраилов
Курганские могильщики
Уральские бандиты покорили Москву 90-х и заставили бояться местных авторитетов
В сети появилось видео тройного убийства в ресторане Армавира
Прокатившийся по тротуару у Кремля водитель сдался полиции
Напавший на полицейских в Дагестане оказался пособником Дудаева
СК возбудил дело об избиении младенца в Подмосковье
Все материалы
Наука и техника
Живые янки
Эти снимки рабской Америки оставались тайной почти два столетия
Пробила дно
Планета-пришелец расколола Землю и сдвинула континенты
Додумались
Раскрыта настоящая причина чернобыльской катастрофы
Священнослужитель заподозрил Apple в использовании церковного опыта
Абсолютное возмездие
Россия, США и Китай готовятся к третьей мировой войне
На МКС проведут эксперимент о возможности варить пиво в космосе
Первого эмиратского космонавта обучат в России
Все материалы
Спорт
Кровь и футбол
Мафия захватила главный клуб Италии и подсадила Марадону на кокаин
Жертвы отбора: Россию лишили победы на Олимпиаде в Сочи
Сборная потеряла первое место и рискует остаться без других медалей
Брутальный крушитель
Сергей Ковалев эффектно нокаутировал украинца и снова стал чемпионом мира
Россияне заняли восьмое место в первой гонке Кубка мира по биатлону
В Перу отказались принимать законопроект ради участия в ЧМ в России
В английском чемпионате фанат заменил получившего травму судью
В сети предложили «нырнувшему» бразильскому игроку потренироваться в бассейне
Все материалы
Культура
«Во всех фильмах мочат русских»
Александр Невский о голой мускулатуре, разборках в интернете и куриных грудках
Гномы, твари, почемучки
29 лучших детских книг года
Страна как зона
Кино недели: от триллера с Фассбендером до лесбийской драмы
Успенскому предложили 5 миллионов «отступных» за кота Матроскина
Фанатам предложили купить обгоревший шлем Дарта Вейдера
Опубликованы семь худших сцен секса в литературе
Кончита Вурст снимет платье
Все материалы
Интернет и СМИ
«У нас ректальное кровотечение»
В России пересняли «Доктора Хауса», и на это больно смотреть
Русских мажорок назвали курами за езду по тротуарам французского курорта
Кошмар уже сегодня
Смертоносные угрозы будущего ближе, чем кажется
Перебитая коллегой Бузова в слезах покинула шоу «Бабий бунт»
YouTube лишился рекламы из-за сотен педофилов
Липецкие школьники рассказали подробности ультразвуковой атаки
Российского журналиста заблокировали за разжигание ненависти к солдатам вермахта
Все материалы
Ценности
Ржавый ствол
Острые катаны и древние пистолеты заставляют богачей спускать миллионы
Эксперты авторынка отметили рачительность богатых россиян
Демон распродаж
Тест «Ленты.ру»: вы алкоголик или шопоголик?
Секретный внедорожник Lamborghini показали на видео
Dolce & Gabbana сделали модными сумки челноков
Lada вновь полюбилась россиянам
Названы лучшие косметические бренды для шопинга в «Черную пятницу»
Все материалы
Путешествия
Грибок и боль
Что угрожает туристам в съемных квартирах
Проверено на себе
Экоаудит поможет туристам выбрать место для отдыха
Второй нос
Попробовать 108 вин за четыре дня и не умереть
Тараканы и пирожки оказались угрозой для внутреннего туризма
Ростуризм предупредил об угрозе терактов в ЕС и США в новогодние праздники
Уборщик отеля заработал на тайных любовниках
Кадыров позвал россиян в Чечню на новогодние праздники
Все материалы
Из жизни
«Тут совершенно не стесняются обсуждать интим»
История москвички, переехавшей в Милан
«Не надо меня спасать»
Звездный путешественник нашел тайное племя головорезов, ввязался в войну и выжил
Бутылка судьбы
Они искали любовь и нашли ее на дне
Уличный пес спас женщину от грабителя
Американцу запретили взлететь на ракете ради доказательства теории плоской Земли
Голландец случайно купил акварель Гитлера за 75 центов
Сомнительное удовольствие
Библейский потоп, ужасные казни и другие забавы в самых странных парках мира
Все материалы
Муха не сидела!
Сколько стоят автомобильные «капсулы времени» спустя годы?
Какие машины любят европейцы
15 наиболее продаваемых машин в Европе
Что. Вы. Наделали
Как мы потеряли идеальный Porsche и снова его нашли
«Американец», который смог
Самые невероятные версии Chevrolet Corvette, от которых сносит крышу
Lada впервые попала в рейтинг любимых автобрендов россиян
Представлен новый Infiniti QX50 с революционным мотором
Компания Great Wall представила премиальный гибридный кроссовер
Все материалы
Ловушка для планктона
Тест: Какой офис идеально вам подходит
Это чисто Питер
Сколько стоят квартиры в воспетом Шнуром городе на Неве
Нихао себе
Хибара из китайской глубинки стала лучшим зданием 2017 года
«Моя бывшая живет на помойке»
Москвич сделал из жены бомжа, и ему не стыдно
Берите две
Пять стран, где ипотеку дают под смешной процент
Квартирант убил хозяина жилья из-за требования прибраться
Московская пенсионерка пригрозила взорвать дом после ссоры с консьержкой
Все материалы