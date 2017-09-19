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В Совете Европы выразили обеспокоенность ростом ненависти на Украине

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В Совете Европы (СЕ) выразили обеспокоенность ростом ненависти и дискриминации на Украине. Об этом говорится в пятом докладе Европейской комиссии против расизма и нетерпимости СЕ, сообщает во вторник, 19 сентября, «Укринформ».

«Несмотря на то, что мы приветствуем достигнутый прогресс, существуют проблемы, которые все еще вызывают серьезную обеспокоенность», — цитирует агентство председателя комиссии Кристиана Ахлунда.

В Совете Европы отметили, что «комиссия по борьбе с дискриминацией считает, что конфликт в Украине привел к резкому росту ненависти и в целом негативно повлиял на уязвимые группы». Также в документе даются рекомендации о том, что «необходимо активизировать усилия, направленные на прекращение расистского насилия и ненависти в отношении представителей ЛГБТ-сообщества и ромов, которые доминируют в публичном дискурсе».

В июле 2016-го международные правозащитные организации Amnesty International и Human Rights Watch опубликовали отчеты, в которых утверждалось, что Служба безопасности Украины (СБУ) незаконно удерживает людей в секретных тюрьмах в Харькове, Мариуполе, Краматорске и Изюме. Задержанные рассказали, что сотрудники СБУ их избивали, применяли к ним электрошок, угрожали изнасилованием, смертью и местью семье.

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