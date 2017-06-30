Россия приостановила уплату взноса в Совет Европы

Москва приняла решение приостановить уплату своего взноса в Совет Европы за 2017 год до тех пор, пока в полном объеме не будут восстановлены полномочия делегации Федерального Собрания Российской Федерации в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ). Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте российского внешнеполитического ведомства.

В МИД отметили, что Россия, несмотря ни на что, «продолжает полноценно работать в Совете Европы, включая выполнение обязательств по конвенциям, в которых она принимает участие».

В комментарии говорится, что в Москве выражают обеспокоенность углубляющимся кризисом в ПАСЕ. «Ситуация в Парламентской ассамблее лишь деградирует: там развернута оголтелая кампания по преследованию парламентариев, настроенных на скорейшую нормализацию взаимодействия с Россией в рамках Совета Европы», — подчеркнули в ведомстве.

Россию в ПАСЕ лишили права голоса и исключили из всех руководящих органов в апреле 2014 года после присоединения Крыма.