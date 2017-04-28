Заявление ПАСЕ о недоверии Аграмунту из-за поездки в Сирию сочли травлей

Первый вице-спикер Госдумы Иван Мельников назвал травлей заявление Бюро Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) о недоверии главе организации Педро Аграмунту в связи с его недавней поездкой в Сирию. Об этом в пятницу, 27 апреля, сообщает ТАСС.
«Если даже есть какие-то трения, их можно решать спокойно и не выпячивая конфликт. А тут всей Европе напоказ выставляют ангажированную травлю, авторитарное давление на человека, который показал готовность выслушать другую точку зрения, своими глазами познакомиться с наглядной аргументацией, снизить накал никому не нужного противостояния», — сказал Мельников.
Глава думского комитета по международным делам Леонид Слуцкий выразил поддержку Аграмунту, который, по его словам, «решил своими глазами посмотреть на ситуацию в Сирии и сделать соответствующие выводы об эффективности борьбы и противостоянии силам международного терроризма на ее территории».
Бюро ПАСЕ выразило вотум недоверия Аграмунту ранее в пятницу. Теперь он не сможет совершать официальные визиты и делать публичные заявления от имени ассамблеи.
Председатель ПАСЕ вместе с делегацией российских парламентариев во главе с вице-спикером Госдумы Владимиром Васильевым посетил Сирию в марте этого года. В частности, он встретился с президентом республики Башаром Асадом. Аграмунт подчеркивал, что прибыл в Сирию как частное лицо, а не представитель ассамблеи.