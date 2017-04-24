Глава ПАСЕ назвал поездку в Сирию ошибкой

Глава Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) Педро Аграмунт заявил, что его поездка в Сирию была ошибкой. Об этом сообщает в понедельник, 24 апреля, РИА Новости.

«Я это признаю, учитывая последствия», — отметил он, открывая весеннюю сессию ПАСЕ в Страсбурге.

Аграмунт добавил, что приносит извинения за случившееся. «Ошибка заключалась в том, что я недооценил реакцию на это посещение. Я совершил 50 поездок и ни одна из них не ставила передо мной такого рода вопросы», — сообщил политик.

Он пояснил, что многие в ПАСЕ выражали обеспокоенность по поводу этого визита. Глава ПАСЕ пояснил, что, по его мнению, визит в Сирию «стал объектом манипуляций со стороны СМИ». В частности, как отметил политик, его слова были расценены как поддержка режима сирийского лидера Башара Асада.

«Сегодня утром на совещании я представил все объяснения по поводу этого визита», — рассказал Аграмунт.

В марте этого года председатель ПАСЕ вместе с делегацией российских парламентариев во главе с вице-спикером Владимиром Васильевым посетил Сирию, где провел встречи с Асадом и местными жителями.