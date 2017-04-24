ПАСЕ попыталась и не смогла наказать своего председателя за поездку в Сирию

Члены Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) предприняли попытку объявить вотум недоверия главе ассамблеи Педро Аграмунту из-за его поездки в Сирию, в ходе которой он встретился с президентом страны Башаром Асадом. Об этом сообщает РИА Новости.

Ранее 24 апреля Аграмунт принес извинения и признал ошибкой свой визит в Сирию. Его слова вызвали резкое недовольство среди парламентариев, которые стали требовать от главы ассамблеи поставить вопрос о вотуме недоверия.

После очередного резкого выступления Аграмунт объявил, что прерывает заседание на 10 минут, и больше в зал заседаний не вернулся. Как выяснилось, процедура вынесения вотума недоверия председателю в регламенте не предусмотрена. Решение об отставке может принимать добровольно только сам глава ПАСЕ.

Парламентарии попытались внести изменения в регламент ассамблеи, но эта попытка провалилась, не набрав необходимые две трети голосов.

Как сообщили в аппарате ПАСЕ, 25 апреля во второй половине дня пройдут парламентские слушания, на которых Аграмунту будут заданы вопросы по поездке в Сирию: от кого исходило приглашение, какова была программа визита и так далее. Украинская делегация намерена настаивать на отставке главы ПАСЕ.

В марте этого года председатель Аграмунт находился в Сирии вместе с делегацией российских парламентариев во главе с вице-спикером Госдумы Владимиром Васильевым. В ходе поездки Аграмунт подчеркивал, что он прибыл в эту страну с частной ролью, не представляя ассамблею.