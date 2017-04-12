В Госдуме осудили травлю евродепутатов за поездки в Сирию

Осуждение посещающих Сирию евродепутатов свидетельствует о незаинтересованности определенных сил в урегулировании конфликта в республике, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин. Его слова приводит «Интерфакс» в среду, 12 апреля.
«Считаю недопустимым, когда наших коллег из европейских парламентов начинают травить и осуждать за то что они в составе российской делегации посетили Сирию для того, чтобы разобраться и ознакомиться с ситуацией на месте», — сказал Володин после встречи со спикером сирийского парламента Хадией Аббас.
За подобными выпадами стоят силы, «которые не заинтересованы в борьбе с терроризмом», отметил парламентарий.
Он также сообщил, что делегация нижней палаты российского парламента в течение года еще посетит Сирию. Он пригласил присоединиться к ней представителей Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ), Парламентской ассамблеи ОБСЕ и Европарламента.
11 апреля о своем намерении посетить САР заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.
Депутаты Госдумы вместе с представителями ПАСЕ и ее председателем Педро Аграмунтом посетили Сирию 20-21 марта. По данным ТАСС, председатель украинской делегации в ПАСЕ Владимир Арьев заявил, что делегации других стран якобы шокированы визитом Аграмунта в Сирию.
Глава полиции безопасности Латвии Нормунд Межвиетс заявил, что визит в Сирию депутатов Европарламента, среди которых были и латвийские парламентарии, организовала российская, а не сирийская сторона, сообщает Baltnews.