Совфед проведет межпарламентские консультации по Сирии в режиме телемоста

Совет Федерации инициирует межпарламентские консультации по Сирии в режиме телемоста, который свяжет Москву, Дамаск и Астану. Об этом сообщила спикер верхней палаты российского парламента Валентина Матвиенко, передает в среду, 15 февраля, ТАСС.

«Мы предложили осуществлять его в формате телемостов, соединяющих парламенты различных государств: России, европейских стран, Сирии, Турции, Ирана», — сказала председатель СФ.

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Она уточнила, что первый раунд консультаций состоится на этой неделе.

6 февраля группа российских парламентариев в ходе визита в Сирию посетила Алеппо и российскую авиабазу Хмеймим, встретились с президентом республики Башаром Асадом, председателем сирийского парламента, патриархом Антиохийским и всего Востока Иоаном.

По словам депутата Госдумы Сергея Гаврилова, прошли очень содержательные встречи с руководством базы, обсуждались вопросы активизации процессов примирения враждующих сторон, вопросы усиления точечной борьбы с террористами.

Очередное заседание в рамках Астанинского процесса по ситуации в Сирийской Арабской Республике должны состояться в столице Казахстана 15-16 февраля. Цель переговоров — укрепление режима прекращения боевых действий на основе закрепленных положений, подписанных между правительством САР и отрядами вооруженной оппозиции.

Первая встреча в столице Казахстана состоялась 23-24 января. В результате проведенных консультаций Россия, Иран и Турция договорились создать трехсторонний механизм контроля за соблюдением перемирия в Сирии.