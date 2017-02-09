Депутаты Госдумы посетили Алеппо и базу Хмеймим

Группа российских парламентариев в ходе визита в Сирию посетила Алеппо и российскую авиабазу Хмеймим, передает РИА Новости со ссылкой на депутата Госдумы Сергея Гаврилова.

По его словам, прошли очень содержательные встречи с руководством базы, обсуждались вопросы активизации процессов примирения враждующих сторон, вопросы усиления точечной борьбы с террористами.

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Члены делегации также встретились с президентом республики Башаром Асадом, председателем сирийского парламента, патриархом Антиохийским и всего Востока Иоаном.

Российские парламентарии прибыли в Сирию 6 февраля.

В состав делегации вошли координатор группы дружбы с парламентом Сирии Дмитрий Саблин («Единая Россия»), глава комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Сергей Гаврилов (КПРФ), зампред комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Ющенко (КПРФ) и российские медики.

В середине декабря 2016 года Вооруженные силы Сирии при поддержке ВКС России освободили Алеппо от экстремистов.