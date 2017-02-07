Находящийся в Сирии депутат Госдумы прокомментировал данные о тюремных казнях

Представителям международной правозащитной организации Amnesty International следует лично посетить сирийские тюрьмы и оценить обстановку. Такое мнение во вторник, 7 февраля, высказал депутат Госдумы, член парламентской группы дружбы России и Сирии Александр Ющенко, передает РИА Новости.

«Они своими глазами ничего увидеть не могут. Пусть приезжают, посмотрят, им все покажут. Я думаю, что у них изменится отношение», — сказал Ющенко, находящийся в Дамаске.

Депутат напомнил, что президент Сирии Башар Асад продлил действие амнистии для сложивших оружие боевиков. Это, по мнению парламентария, является «говорящим фактом» в пользу того, что власть республики не настроена на уничтожение преступников.

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Ющенко, ссылаясь на полученную от бельгийских коллег информацию, заверил, что заключенные содержатся в сирийских тюрьмах в достаточно комфортных условиях.

«Они (бельгийские депутаты — прим. «Ленты.ру») сами посещали военную тюрьму, где содержатся заключенные, которые воевали из разных стран на стороне террористических организаций. Они с ними проводили беседы, они видели, как они содержатся… Никаких замечаний по содержанию этих людей они не высказывали», — подчеркнул Ющенко.

Ранее во вторник Amnesty International опубликовала доклад, в котором сообщается, что в тюрьме Сайеднайя в Дамаске с 2011 по 2015 годы были казнены от 5 до 13 тысяч человек. Доклад основан на информации, полученной от 84 свидетелей и экспертов, в том числе охранников тюрьмы, представителей органов власти, бывших заключенных, судей и адвокатов.

Российские парламентарии прибыли в Сирию 6 февраля. В состав делегации, кроме Ющенко, вошли координатор группы дружбы с парламентом Сирии Дмитрий Саблин («Единая Россия»), глава комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Сергей Гаврилов (КПРФ) и российские медики. Они намерены встретиться с руководством парламента республики и президентом Асадом.