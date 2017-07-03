Матвиенко оценила решение МИД России о заморозке выплат взноса в Совет Европы

Решение Москвы о приостановке уплаты взноса в Совет Европы свидетельствует о недопустимости сложившейся ситуации в Парламентской ассамблее СЕ. Такое мнение высказала председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко. Ее слова в понедельник, 3 июля, передает ТАСС.

«Мне кажется, что министерство иностранных дел [России] приняло абсолютно верное решение. Это такой сигнал Совету Европы и не только ПАСЕ, что ситуация продолжает деградировать», — сказала сенатор.

Она подчеркнула, что СЕ не вправе ограничивать полномочия какой-либо национальной делегации. Для того, чтобы избежать подобной ситуации, отметила Матвиенко, необходимо внести изменение в регламент ПАСЕ. «Пока регламент не изменится, сегодня будут одну делегацию преследовать по политическим мотивам, завтра — другую, это абсолютно ненормальное условие», — добавила она.

30 июня глава МИД России Сергей Лавров уведомил генсека СЕ Турбьерна Ягланда о заморозке уплаты взноса в бюджет СЕ за 2017 год до восстановления в полном объеме полномочий делегации Федерального Собрания РФ в ПАСЕ. При этом подчеркивалось, что Россия продолжит выполнять свои обязательства, взятые ранее по конвенциям СЕ.

Российская делегация была лишена основных полномочий в апреле 2014 года из-за событий в Донбассе и Крыму. РФ лишена права голоса, а также участия в работе руководящих органов ассамблеи и ее мониторинговых миссиях.

